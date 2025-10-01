Albert Bitoden asume la presidencia de la Flampa Jerez

Albert Bitoden Yaka, presidente del ampa del CEIP Torresoto, es ahora el presidente de la nueva junta directiva de la Flampa. La elección se realizó este marts durante la asamblea general de la entidad. Desde la Flampa destacan que es "momento de cambios y de continuidad, por eso consideramos que dentro de la renovación se seguirá manteniendo la esencia de Flampa Jerez".

La anterior presidenta, Verónica Guerrero, cierra su etapa de seis años de dedicación a la Flampa Jerez "como cabeza visible de la Federación. Etapa que cierra con una valoración positiva en la que agradece la implicación y trabajo de muchas personas que aman y defienden a la escuela pública".

"La escuela pública es la única que nos hace a todas las personas iguales, es inclusiva y diversa y es un pilar para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Desde Flampa Jerez animamos a las familias a implicarse en las ampas de sus centros educativos, a participar de forma activa en la educación responsable de nuestros hijos e hijas y a construir una sociedad más amable", subrayan desde la federación.