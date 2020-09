En este sentido, Andréu explicó que se han adoptado todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias “para que la vuelta a las aulas de los más pequeños sea fiable, pero sin olvidar que el riesgo cero no existe”.

Asimismo, el hecho de que los padres y madres no hayan podido acceder a los centros y llevar a cabo el tradicional periodo de adaptación en algunos CEI “ha sido duro, la verdad, porque la presencia de los papás en el aula es importante los primeros días”, apunta Francisco Zamarrón.

El regreso a las aulas para los más pequeños casi seis meses después transcurrió con normalidad, aunque con bastantes medidas de seguridad, no en vano, la totalidad de centros han preparado (algunos ciñiéndose a las directrices de la Junta y otros yendo mucho más allá) un estricto protocolo de actuación para esta situación. En dicho protocolo se pide, además del lavado de manos a los más pequeños (no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos por su corta edad) o el lavado diario de la ropa.

Esta misma razón la aporta Francisco Zamarrón, del CEI Lolita, que asegura que muchas familias “ya nos han dicho que hasta el 15 o el 20 no vendrán, o que si la cosa empeora anularán la matrícula”.

Asimismo, en este primer día de curso, según han reconocido algunos responsables de centros, ha habido también muchas ausencias, en muchos casos “porque están a la espera de ver cómo evolucionan estos primeros días, y en otros porque tienen hermanos mayores y han optado por no empezar hasta que arranquen también los colegios”, explica Luis Gallegos, responsable del CEI El Golfillo.

Quejas con la gestión de la administración

Muchos centros de Educación Infantil se quejaban ayer de la mala coordinación de la administración con la pandemia. Entre las denuncias más llamativas está, según aseguran estos centros, el hecho de que no hayan tenido apenas margen para comenzar a trabajar, sobre todo “porque la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) ha estado cerrada durante todo el mes de agosto y hasta hoy-por ayer- no hemos podido gestionar algunas cosas. Incluso hasta el lunes no hemos recibido contestación de algunas cuestiones que hemos realizado a la delegación territorial”.

Desde las guarderías se ha lamentado que “hubiese sido mejor para todos retrasar el comienzo del curso”.