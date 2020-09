“Nos sentimos desamparados con todo esto”

Si en los centros conveniados y en los públicos las matriculaciones han caído, e incluso en estos últimos días ha habido cancelaciones, la situación en los centros de Educación Infantil de carácter privado empieza a ser preocupante. El miedo y el ‘espérate a ver cómo evoluciona todo’ se ha convertido en la principal causa para el descenso de niños en estos centros que afrontan estos primeros meses del curso escolar en vilo.

Mercedes González dirige desde hace más de 25 años el CEI El Centro, situado en la Plaza Quemada. La pandemia no sólo le obligó a acogerse a un ERTE durante los últimos meses, sino que ahora, tras el inicio del curso “todo está siendo complicado”, advierte.

En el primer día de clase apenas cuenta con un grupo de niños, cuando lo habitual solían ser tres, una circunstancia que “nos tiene preocupados porque no vamos a poder vivir así mucho tiempo”. Aunque muchas familias tienen plazas reservadas, muchas de ellas “nos han dicho que van a esperar estos primeros días”. El inicio escolar “ha tenido de todo, desde las familias que están encantadas con que sus niños vuelvan a estar en un entorno de socialización hasta las que están temerosas”.

Mercedes González lamenta que la inversión realizada en los distintos recursos que exige el protocolo de seguridad, no se corresponde con las que defiende la Junta. De hecho, según denuncia, “hemos preguntado al Centro de Salud de la zona, como recoge el protocolo, para que nos dieran un contacto y nos dicen que no saben nada; igual que el Ayuntamiento que no ha designado a ningún representante de la comunidad dentro del equipo de contingencias. La verdad es que nos sentimos desamparados en este aspecto por parte de todas las instituciones”.

“Es una situación de riesgo, y no sabemos cómo actuar. ¿Para quién serán las responsabilidades? Es como el comedor, que nos obligan a que los niños coman en sus aulas, algo que antes estaba prohibido, cambian la norma a su antojo”, recalca.