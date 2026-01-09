Elcano viajará con vinagre de Jerez en su crucero de instrucción de 2026

Germán Beardo entrega al comandante del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, José María de la Puente Mora-Figueroa, una caja con los productos gastronómicos

El XCVIII Crucero de Instrucción que emprenderá este próximo sábado el buque escuela Juan Sebastián de Elcano tendrá este año 2026 un compañero de viaje especial, el vinagre de Jerez.

Este producto gastronómico tan distintivo de la ciudad de Jerez ha sido uno de los alimentos escogidos por la Diputación de Cádiz para conformar una caja que acompañe y represente a la zona durante su travesía por, entre otros destinos, EEUU, Centroamérica o el Caribe.

Acto de recepción y entrega de la primera caja

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha participado en el Ayuntamiento de Cádiz en el acto de recepción a la dotación del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que partirá este sábado a realizar su XCVIII Crucero de Instrucción.

En esta ocasión, la expedición estará más ligada si cabe a la provincia de Cádiz, ya que la Diputación el navío llevará consigo cajas con productos gastronómicos representativos de la provincia para distribuidas en los 24 puertos en los que hará escala el buque durante su viaje.

El vicepresidente cuarto y diputado de Turismo, Germán Beardo ha entregado al comandante del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, José María de la Puente Mora-Figueroa, las 30 cajas que la tripulación de Elcano entregará a las autoridades locales.

Durante su crucero de instrucción de 2026, el buque-escuela partirá desde Cádiz y visitará Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao (Reino de los Países Bajos) y Estados Unidos, antes de regresar de nuevo a Cádiz en julio.

Esta iniciativa de Turismo de la Diputación pretende contribuir a la difusión internacional de la identidad gastronómica gaditana y reforzar la imagen de nuestra provincia como territorio abierto al mundo, hospitalario y profundamente vinculado al mar y a la navegación.

En esta ocasión, además, se trata de un año especialmente significativo, al cumplirse el centenario del buque, una efeméride que refuerza aún más el valor simbólico de esta acción.

El Juan Sebastián de Elcano representa uno de los mejores y más prestigiosos embajadores de la provincia de Cádiz, llevando su nombre, su historia y sus valores a todos los rincones del mundo, y reforzando el vínculo histórico que une a esta tierra con el mar y la navegación.

Para el Patronato Provincial de Turismo estos productos sirven como una pequeña pero significativa muestra de la riqueza, la tradición y la excelencia de nuestra tierra.

Vinagre de Jerez, entre los productos incluídos en la caja

La caja que se entregará en cada uno de los 24 puertos que visite Elcano contiene: una botella de vinagre de vino de Jerez, aportadas por el Consejo Regulador del Vino de Jerez, una botella de aceite de la Sierra de Cádiz, una lata de atún rojo de almadraba en conserva y sal ecológica.

Además se incluye la guía Estrellas de la Gastronomía editada por el Patronato, un calendario de 2026 también realizado por el Patronato, y una bolsa con la imagen de 'La gitana”, el icono del ente promocional.