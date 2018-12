Euforia desatada en la sede del PP

La euforia se desató anoche en la sede del PP, a medida que el escrutinio avanzaba y había ya pocas dudas del resultado final. El PP perdía votos, pero el PSOE muchos más y la aritmética dejaba a este último en la oposición si se sumaban los votos de PP, Ciudadanos y Vox. En la sede del PP se seguían los resultados por Canal Sur, se chaban cuentas y se entonaba el 'Adiós con el corazón' dirigido a Susana Díaz.

El 'cambio' era el triunfador y el PP se lo adjudicaba. Los afiliados jerezanos daban por hecho que Juanma Moreno será el próximo presidente de la Junta y sólo alguno de ellos pedía prudencia ante los próximos pactos.

El secretario provincial del PP y candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, se dirigió al medio centenar de personas que acudieron a la sede, una vez que Juanma Moreno ya había intervenido. Daba las gracias a todos "por los años que habéis estado luchando para que se produzca un cambio en Andalucía, que hoy todos hemos conseguido".

Antonio Saldaña. Candidato a la Alcaldía "La Junta lleva años tratando a Jerez como una ciudad de segunda. Con el cambio le va a ir bien"

En clave local, Saldaña mantuvo que Jerez también ha votado por el cambio y mencionó a dirigentes del partido como Miguel Arias, Juan Pedro Cosano, Aurelio Romero, María José García-Pelayo y Teófila Martínez, a la vez que hacía un llamamiento a los jóvenes. "Hay una cosa que está clara, el cambio ha venido por el trabajo de tantos compañeros pero también por la ilusión y la fuerza que le habéis puesto los jóvenes".

Interrumpido por gritos que ya le aupaban como alcalde, pese que el PP perdía ayer en la ciudad 9.588 votos con respecto a las últimas autonómicas y se colocaba como tercera fuerza política, Saldaña insistió en que "Jerez ha propiciado un cambio histórico en Andalucía” y se dirigió a los jerezanos que han votado ese cambio para decir que "el PP cuenta con ellos para el cambio en nuestra ciudad".

El candidato a la Alcaldía reflexionaba que los parámetros con que se miden unas elecciones andaluzas no tienen nada que ver con los de unas elecciones locales. "En las últimas andaluzas el PP fue segunda fuerza y apenas dos meses más tarde el PP con García-Pelayo ganó las elecciones locales. Lo importante es que en Andalucía se ha votado cambio y nosotros tenemos que seguir trabajando con el proyecto que tenemos en Jerez para que realmente el cambio en nuestra ciudad se produzca con el proyecto del PP".

Saldaña señaló que "siempre he dicho que me gustaría ser alcalde de Jerez con un presidente de la Junta como Juanma Moreno" y aprovechó para insistir en que la Junta "lleva 40 años tratando a Jerez como una ciudad de segunda, aunque sea la primera en población en la provincia de Cádiz y la quinta de Andalucía". Aseguró que "no es normal” que después "de 40 años de régimen del PSOE no tengamos una ronda Sur, no tengamos el centro de salud de la zona Centro y zona Norte, tengamos una residencia de mayores con plazas cerradas o no tengamos las conexiones de entrada a Jerez. Por lo tanto a Jerez le va a ir bien con el cambio en Andalucía”.

A Saldaña no se le pasaba por la cabeza que el cambio no se materializase con la investidura de Juanma Moreno como presidente. "No estoy en la cabeza de Ciudadanos, pero ahora mismo en Andalucía nadie que tenga la posibilidad del cambio del régimen del PSOE se puede salir de la foto. Es necesario que las fuerzas políticas que han recibido el apoyo de los ciudadanos por ese cambio lleguen a un acuerdo porque el que se salga de la foto no tendrá el perdón de los jerezanos y de los andaluces que han votado cambio".