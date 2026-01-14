El Ciclo de Música de Cámara de la Banda Municipal de Jerez, un encuentro "de primer nivel" en los Claustros

Jerez celebra del 20 al 22 de enero la primera edición del Ciclo de Música de Cámara de la Banda Municipal. El delegado de Cultura, Francisco Zurita, acompañado por el director de la Banda Municipal de Música de Jerez, Luis Alfonso Román Cárdenas, y la representante de la Joven Camerata Jerezana de la Orquesta Álvarez Biegbeder, Magdalena Garrido, ha presentado este primer ciclo que tendrá lugar en los Claustros de Santo Domingo (Sala Refectorio), a las 18 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Tal y como ha señalado el delegado, este nuevo ciclo nace con la vocación de convertirse en un espacio de encuentro artístico y formativo de primer nivel, poniendo en valor el trabajo colaborativo entre principales entidades musicales de la ciudad y reforzando la labor de la Banda Municipal como motor cultural.

Asimismo, uno de los pilares de esta propuesta musical es la creación de sinergias con otras entidades. En esta edición, la Banda Municipal suma esfuerzos con el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro y la Joven Camerata, a quienes el delegado ha agradecido su implicación.

Durante la presentación, Zurita ha subrayado el "impulso decidido" que el gobierno local está otorgando a la Banda Municipal, calificándola como una institución "profundamente arraigada en la identidad cultural" de Jerez. Para el delegado, "este respaldo es un compromiso claro con el talento y la excelencia", destacando que el ciclo "es una prueba de la voluntad de los músicos por explorar nuevos formatos y ganar protagonismo como agentes activos con nuevas propuestas que atraen a nuevos públicos". Finalmente, el responsable municipal de Cultura ha recordado que este enfoque "innovador, participativo y abierto" está en la base de la candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura en 2031".

Ciclo de Música de Cámara de la Banda Municipal

Por su parte, el director de la Banda Municipal de Música, Luis Alfonso Román Cárdenas, ha destacado la importancia de establecer vínculos con la Joven Camerata de la Orquesta Álvarez Beigbeder y el Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro', en el marco de un ciclo que nace con la vocación de integrar de forma progresiva a más entidades musicales de Jerez en futuras ediciones.

Con más detalle, Luis Alfonso Román ha explicado que el programa se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, comenzando todas las actividades a las 18:00 horas.

En su intervención, Magdalena Garrido, representante de la Joven Camerata Jerezana de la Orquesta Álvarez Beigbeder, ha expresado su agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Jerez como a la Banda Municipal por la invitación a participar en este ciclo. Garrido ha subrayado el profundo significado histórico de este encuentro, recordando que Germán Álvarez Beigbeder, fue el fundador de la propia Banda Municipal.

Ciclo de Música del 20 al 22 de enero

Martes 20

18 horas: Alumnado del conservatorio, Joven Camerata Jerezana y profesorado de la Banda Municipal de Música.

Miércoles 21

18 horas: Profesorado de la Banda Municipal de Música, y acompañamiento del profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro', Rubén Orellana Ramos.

Jueves 22