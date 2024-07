Emotivo encuentro en el Hospital de Jerez por Alba Barrera: 'Un pasito más, mujer valiente'

La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas. La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele. Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente. Lo que diga esta de más, ya sé que quieres gritar. Y no te sientas sola, contigo estoy.

La voz de Manuel Carrasco ha penetrado este domingo con fuerza en la habitación de Alba. Tiene cáncer, leucemia. La jerezana entró el pasado mes de mayo en aislamiento en el Hospital de Jerez y desde entonces no ha pisado la calle. Pero aislamiento no quiere decir que esté sola. Alba tiene tanto amor detrás de esa puerta blanca que eriza la piel. Y de nuevo, esa red familiar y de amistad dibujó este domingo un cielo lleno de globos naranjas frente a su habitación.

Amigos y familiares de Alba lanzan globos delante de la habitación de Alba en el Hospital de Jerez. / Candela Núñez

Alba y su familia comenzaron al inicio del tratamiento una campaña de sensibilización y conciencación bajo el lema ‘Más fuerte que el vinagre de Jerez’. Sus seres queridos destacan de la jerezana su amor por su tierra y su garra ante las adversidades de la vida, y la movilización a las puertas del edificio Materno-Infantil de Jerez fue una muestra más de que en este camino de incertidumbre y miedo, no está sola.

Alba Barrera asomándose desde su habitación durante el encuentro de sus amigos y familiares, este domingo. / Candela Núñez

“El viernes comenzó un tratamiento nuevo, ella está mucho mejor que antes, poco a poco tiene más fuerza. A vuelto a ver a su niño (el bebé tiene menos de un año) que también en esta ocasión le ha dado un empuje. Ahora le han puesto en una habitación que tiene un cristal y podemos verla aunque no entremos porque queremos cuidarla. Mi padre sí ha entrado a la nueva habitación y la ha podido abrazar después de 45 días. Mi niña la ha visto por la ventana de la puerta, mi sobrino también... Esto (la movilización) la hacemos para seguir apoyándola, empujándola... Todo lo que esté en nuestra mano siempre lo haremos por ella”, declara su hermana Sara.

Lo que diga esta de más, ya sé que quieres gritar. Y no te sientas sola, contigo estoy.

