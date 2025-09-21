Emotivo homenaje en Jerez al histórico dirigente vecinal Manuel Garrido

El histórico dirigente vecinal Manuel Garrido, durante muchos años presidente de la asociación vecinal de San Ginés de Jerez de la Frontera , recibió un emotivo homenaje en su barrio, dentro de las actividades de su semana cultural..

La AVV Nuevos Tiempos y la Asociación de Mujeres Nueva Amistad han impulsado este merecido acto de reconocimiento al que durante tantos años destacara como dirigente vecinal, "por su tenacidad y espíritu reivindicativo", demandando mejoras para el barrio y sus equipamientos, y organizando numerosas actividades culturales, lúdicas y sociales para fomentar la participación de todas la familias y generar lazos de convivencia y amistad.

El emotivo acto contó con la participación de los tenientes de alcaldesa Agustín Sánchez, Jaime Espinar y Susana Sánchez, y las delegadas Carmen Pina y Belén de la Cuadra.

Durante el encuentro y convivencia, también se hizo entrega de un obsequio a Ana Moreno, vecina de 89 años, que sigue participando en los talleres de la asociación y disfrutando de su amor por la pintura.

La AVV Nuevos Tiempos y la Asociación de Mujeres Nueva Amistad se han volcado para agradecer con mucho cariño el ejemplo de Manuel Garrido y Ana Moreno por su implicación y participación, demostrando durante décadas su amor por el barrio, el cual les ha hecho merecedores de un reconocimiento sorpresa rodeados de familiares y amigos.

El Ayuntamiento de Jerez ha colaborado con el barrio de San Ginés en la organización de un encuentro muy emotivo, en el que se han recordado anécdotas y momentos inolvidables que han consolidado el movimiento asociativo del barrio durante las últimas décadas.

En el transcurso del acto se ha hecho entrega al homenajeado de una placa conmemorativa, en una tarde en la que Manuel Garrido recibía el cariño de su barriada, y el agradecimiento por los años dedicados a San Ginés, sin escatimar esfuerzo ni tiempo con el objetivo de dar voz a las demandas de sus vecinos y con el reto siempre de mejorar la calidad de vida y los servicios en el barrio.

El teniente de alcaldesa Agustín Muñoz ha destacado el ejemplo que Manuel Garrido ha ofrecido a sucesivas generaciones de jerezanos y jerezanas, que lo han visto dedicar toda su energía a la participación ciudadana, volcándose con su asociación de vecinos desde que la jubilación le permitió contar con tiempo suficiente para dedicarle. Igualmente, ha señalado a este dirigente vecinal como un referente para el movimiento asociativo, agradeciéndole su permanente labor de atención a sus vecinos para dar traslado a sus demandas, consiguiendo numerosas mejoras para el barrio.