'Emparrados', cultura trepadora jerezana

Un grupo de ciudadanos, amantes de Jerez y su patrimonio, denominado 'Los emparrados', vuelven a la carga tras la presentación meses atrás de una serie de propuestas para la ciudad. Una de ellas, buque insignia de esta agrupación, es el emparrado de vías de Jerez, que días atrás se estrenó en la calle Cadenas, iniciativa que la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, alabó.

Una asociación heterogénea, compuesta por abogados, arquitectos, pintores, economistas, jardineros, etc., que tienen en común la misma idea: "darle a la parra su sitio en las calles y callejones del casco histórico con el objetivo de embellecerlos y reivindicar el vino de Jerez. Hay una simbiosis perfecta, ya que al levantar una parra en una calle estamos haciendo algo por el vino de Jerez y por la ciudad. Nuestra filosofía va muy ligada al vino de Jerez", apunta desde el grupo Begoña García González-Gordon. Hay que recordar que un ejemplo del emparrado, de reconocimiento internacional, es la calle Ciegos, en González Byass, una de las vías más bonitas del mundo.

Callejón Siete Revueltas.

Desde 'Emparrados' avanzan que la intención es llegar a más calles como son Siete Revueltas, Rincón Malillo y Pozo Dulce, visto el éxito que ha tenido la iniciativa en Cadenas. "Creemos que esta idea, que es muy modesta, pero potente a la vez, puede ser un revulsivo para que la ciudad recupere ese espacio tan maravilloso que tenemos, como San Mateo, un conjunto histórico monumental de los más importantes de Andalucía, con sus iglesias, las casas palacio, sus calles, el flamenco, las vistas..., que ya supo apreciar el famoso pintor y viajero escocés David Roberts (1796-1864), a su paso por Jerez. Y las bodegas, que también podían saber explotar esta propuesta y el atractivo añadido que tiene para su entorno. El emparrado debe ser el inicio de la recuperación de un espacio de cara además a la Capitalidad Cultural de Jerez para el año 2031, que iría unida además a otro tipo de actividades o propuestas para el impulso del casco histórico. Es un elemento más para enamorarse de Jerez, que acercaría a la gente a la cultura jerezana, a las iglesias, a las bodegas y al vino", añaden. El vino como eje de la historia de una tierra, donde ya hace 2.000 años se producía, tal como bien apuntó Columela.

Montaje por técnicos especialistas del emparrado en calle Cadenas.

'Emparrados' aclaran que las parras "no atraen bichos, ya que no producen frutos; en verano aportan sombra y en invierno las hojas se caen por lo que dejan pasar el sol. Además, no requiere grandes inversiones, solo hace falta que todos pongamos nuestro granito de arena, y parece que lo estamos consiguiendo. Sin duda, revalorizará el entorno en el que se instalen", destaca Juan Luis Vega, miembro también del grupo. Un proyecto "muy atractivo que ya va tomando forma, va creciendo como la parra, planta trepadora que crece a gran velocidad".

Otras propuestas 'emparradas'

En esta recuperación del casco histórico creen además que la solución pasa por tres fases: la propia recuperación, un plan para el disfrute de los jerezanos y uno para atraer el turismo a esos lugares, dentro de los cuales engloban una serie de puntos para conseguirlo, que tienen que ver con las zambombas, los 'Tosantos', la Semana Santa, rutas por calles, visitas a los templos y casas palacios, a bodegas, crear puntos donde saborear unas copas de jerez con tapas o un espectáculo flamenco en alguna peña; la Fiesta de la Vendimia o la circulación y transporte. Una batería de iniciativas que se pueden leer con más detalle en El casco histórico de Jerez tiene un 'plan b'.

Los autores de este proyecto subrayan que esta aportación "es absolutamente desinteresada y basada únicamente en el gran amor que profesamos a la ciudad de Jerez, donde nacimos, nos criamos y hemos vivido".