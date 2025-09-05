Empleadas del servicio de limpieza del Campus de La Asunción se concentran para pedir mejoras

Empleadas del servicio de limpieza del Campus de Jerez han comenzado a concentrarse en las instalaciones para pedir una serie de mejoras salariales. Lo hacen a diario desde principios de este mes de septiembre a las 13 horas, una concentración con la que pretenden conseguir "que se nos escuche porque hasta ahora no lo han hecho".

Son palabras de María José García, representante sindical de este colectivo compuesto en Jerez por 21 trabajadoras pero que afecta realmente a más de cien empleadas ya que esta misma situación se está repitiendo en el resto de campus de la Universidad de Cádiz, es decir, Cádiz, Algeciras y Puerto Real.

Las trabajadoras lamentan que a pesar de haberlo solicitado "en varias ocasiones", el rector de la Universidad "no ha tenido ninguna reunión con nosotras", reunión en la que pretenden ofrecer su punto de vista sobre un pliego de condiciones "que tiene que cambiar en muchos aspectos, sobre todo relacionado con las mejoras laborales en nuestro día a día", asegura García.

María José García, que forma parte de este colectivo desde 1992, considera que "en todo este tiempo no se han hecho modificaciones", creando "una situación de precariedad laboral importante". "No se cubren a las fijas discontinuas y cuando hay una baja, se tardan 18 días en que llegue otra persona, y claro, todo cae sobre nuestras espaldas. Llega un momento en el que no podemos más, estamos agotadas física y mentalmente".

La UCA licitó recientemente este pliego "sin consultarnos nada", un pliego que "ha sido anulado por el Tribunal Constitucional de Andalucía, por lo que ahora tendrán que elaborar uno nuevo. Por eso estamos pidiendo que antes de ello, se sienten con nosotros y podamos expresarles cuál es la realidad de nuestra situación".