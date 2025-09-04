Esta es la programación de la Feria de Guadalcacín 2025

Actuaciones en directo y múltiples actividades conforman la edición de este año

Inaugurada la Feria de Guadalcacín, dedicada a Cruz Roja y Protección Civil

El cantante Antonio José. / Juan Carlos Vázquez

04 de septiembre 2025 - 10:39

PROGRAMACIÓN FERIA DE GUADALCACÍN 2025

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. TREN DE PASEO POR EL PUEBLO

Gentileza del Ayuntamiento de Guadalcacín. Colaboran: Colectivos de Guadalcacín.

Salidas continuas de 10:00 h. a 14:00 h. desde la Plaza Artesanía.

12:30 h. EXHIBICIÓN A CARGO DEL CLUB DE KÁRATE

Dakentai "Conoce el Kárate "

Lugar: Antesala de la Caseta Municipal.

13:30 h. GYMKANA DE FERIA PARA NIÑOS (hasta 12 años)

Lugar: Antesala de la Caseta Municipal.

Organiza: Centro Cultural y Recreativo San Francisco.

19:00 h. TROFEO DE FERIA FÚTBOL PLAYA FEMENINO

Campo Municipal de Guadalcacín de fútbol playa.

21:00 h. ACTO DE CONVIVENCIA DE TERCERA EDAD

Concurso de Reinas y Damas del Mayor organizado por la Asociación de Mujeres “Las Rosas”.

Lugar: Caseta Municipal | Organiza: Delegación del Mayor.

23:00 h. ACTUACIÓN DEDICADA A LOS MAYORES DE GUADALCACÍN:

MUJERES POR SEVILLANAS

MARÍA DE LA COLINA | LAS CARLOTAS | LAS SOLES

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

09:30 h. FINAL DEL CAMPEONATO DE PETANCA

Lugar: Pista de Petanca.

Junto Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio

Organiza: Delegación de Deportes del Ayto. De Guadalcacín Colaboran: Clubs de Petanca de Guadalcacín

10:00 h. TREN DE PASEO POR EL PUEBLO

Gentileza del Ayuntamiento de Guadalcacín Colaboran: Colectivos de Guadalcacín Salidas continuas de 10:00 a 14:00 h.

desde la Plaza Artesanía

14:00 h. COMIDA DE LA MUJER

Actuación de Dj y sorteos Caseta Municipal

De 15:00 h. a 19:30 h. LUDOTECA - por Carriles Animación

Lugar: Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio Organiza: Ayuntamiento de Guadalcacín.

20:00 h. TROFEO DE FERIA DE FÚTBOL FEMENINO SOLTERAS - CASADAS

Lugar: Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio Organiza. Delegación de Deporte

21:00 h. ORQUESTA JARANDA

Caseta Municipal

00:00 h. ACTUACIÓN DE SERGIO CONTRERAS

Caseta Municipal

02:00H. ACTUACIÓN DE DJ FRANY

Caseta Municipal

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. TREN DE PASEO POR EL PUEBLO

Gentileza del Ayuntamiento de Guadalcacín. Colaboran: Colectivos de Guadalcacín.

Salidas continuas de 10.00 a 14.00 h desde la Plaza Artesanía.

11:30 h. XII CAMPEONATO DE FUTBOLÍN “FERIA DE GUADALCACÍN”

Semifinal y Final

Organiza: Asociación de Colombicultura Lugar: Sede asociación de Colombicultura

12.00 h. PASEO A CABALLO POR EL RECINTO FERIAL

Organiza: Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Guadalcacín Colabora: Agrupación Parroquial Rociera de Guadalcacín.

Inscripciones: Caseta Municipal.

Obsequio recordatorio para los 50 primeros inscritos. Se ruega traje andaluz.

14:00 h. GUISO POPULAR

Organiza: Deleg. De Fiestas del Ayuntamiento de Guadalcacín Colabora: Agrupación Parroquial Rociera de Guadalcacín

De 15:00 h. a 19:00 h. LUDOTECA - por Carriles Animación

Lugar: Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio Organiza: Ayuntamiento de Guadalcacín.

18:30h. SUELTA DE VAQUILLAS

Lugar: Zona anexa al circuito de tractores.

00:00h. CONCIERTO DE “ANTONIO JOSÉ”

Caseta Municipal

02:00H. ACTUACIÓN DE DJ FRANY

Caseta Municipal

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

10.00 h. XXX CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS Y ANTIGUAS 2025

Trescientos participantes, stands, actos sociales y culturales, mercadillo motero.

Se hará un recorrido urbano por Guadalcacín con inicio en la Plaza Artesanía y terminando en la antesala de la caseta municipal.

Organiza: Asociación de Motos Antiguas de Guadalcacín. Lugar: Plaza Artesanía.

CASETA MUNICIPAL

12:30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL: Teatro Musical Valle de Cuentos “El Rey de la Selva”

14:00 h. GUISO POPULAR MOTERO

Organiza: Delg. De Fiestas del Ayuntamiento de Guadalcacín Colabora: Agrupación Parroquial Rociera de Guadalcacín

15:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO “JALEO Y COMPÁS”

16:30 h. DEGUSTACIÓN GRATUITA DE HELADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS

Gentileza Congelados

17:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA EN LA ENTRADA DE LA CASETA MUNICIPAL

Organizan: Delegación de Fiestas y Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Guadalcacín.

20:00 h. X TROFEO DE FERIA DE FÚTBOL SALA FEMENINO “LOURDES JIMÉNEZ ACUÑA”

Pabellón Polideportivo Municipal Jerónimo Osorio Organiza: C.D. Guadalcacín FSF

CASETA MUNICIPAL

21:30 h. ACTUACIÓN HUMORÍSTICA:

ÉCHAME UNA MANO PRIMO: Carlitos Pérez, José Molina, El Cabra, Joselito y Lolo Pastrana

00:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CIERRE FERIA 2025

