Esta es la programación de la Feria de Guadalcacín 2025
Actuaciones en directo y múltiples actividades conforman la edición de este año
Inaugurada la Feria de Guadalcacín, dedicada a Cruz Roja y Protección Civil
PROGRAMACIÓN FERIA DE GUADALCACÍN 2025
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. TREN DE PASEO POR EL PUEBLO
Gentileza del Ayuntamiento de Guadalcacín. Colaboran: Colectivos de Guadalcacín.
Salidas continuas de 10:00 h. a 14:00 h. desde la Plaza Artesanía.
12:30 h. EXHIBICIÓN A CARGO DEL CLUB DE KÁRATE
Dakentai "Conoce el Kárate "
Lugar: Antesala de la Caseta Municipal.
13:30 h. GYMKANA DE FERIA PARA NIÑOS (hasta 12 años)
Lugar: Antesala de la Caseta Municipal.
Organiza: Centro Cultural y Recreativo San Francisco.
19:00 h. TROFEO DE FERIA FÚTBOL PLAYA FEMENINO
Campo Municipal de Guadalcacín de fútbol playa.
21:00 h. ACTO DE CONVIVENCIA DE TERCERA EDAD
Concurso de Reinas y Damas del Mayor organizado por la Asociación de Mujeres “Las Rosas”.
Lugar: Caseta Municipal | Organiza: Delegación del Mayor.
23:00 h. ACTUACIÓN DEDICADA A LOS MAYORES DE GUADALCACÍN:
MUJERES POR SEVILLANAS
MARÍA DE LA COLINA | LAS CARLOTAS | LAS SOLES
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
09:30 h. FINAL DEL CAMPEONATO DE PETANCA
Lugar: Pista de Petanca.
Junto Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio
Organiza: Delegación de Deportes del Ayto. De Guadalcacín Colaboran: Clubs de Petanca de Guadalcacín
10:00 h. TREN DE PASEO POR EL PUEBLO
Gentileza del Ayuntamiento de Guadalcacín Colaboran: Colectivos de Guadalcacín Salidas continuas de 10:00 a 14:00 h.
desde la Plaza Artesanía
14:00 h. COMIDA DE LA MUJER
Actuación de Dj y sorteos Caseta Municipal
De 15:00 h. a 19:30 h. LUDOTECA - por Carriles Animación
Lugar: Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio Organiza: Ayuntamiento de Guadalcacín.
20:00 h. TROFEO DE FERIA DE FÚTBOL FEMENINO SOLTERAS - CASADAS
Lugar: Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio Organiza. Delegación de Deporte
21:00 h. ORQUESTA JARANDA
Caseta Municipal
00:00 h. ACTUACIÓN DE SERGIO CONTRERAS
Caseta Municipal
02:00H. ACTUACIÓN DE DJ FRANY
Caseta Municipal
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. TREN DE PASEO POR EL PUEBLO
Gentileza del Ayuntamiento de Guadalcacín. Colaboran: Colectivos de Guadalcacín.
Salidas continuas de 10.00 a 14.00 h desde la Plaza Artesanía.
11:30 h. XII CAMPEONATO DE FUTBOLÍN “FERIA DE GUADALCACÍN”
Semifinal y Final
Organiza: Asociación de Colombicultura Lugar: Sede asociación de Colombicultura
12.00 h. PASEO A CABALLO POR EL RECINTO FERIAL
Organiza: Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Guadalcacín Colabora: Agrupación Parroquial Rociera de Guadalcacín.
Inscripciones: Caseta Municipal.
Obsequio recordatorio para los 50 primeros inscritos. Se ruega traje andaluz.
14:00 h. GUISO POPULAR
Organiza: Deleg. De Fiestas del Ayuntamiento de Guadalcacín Colabora: Agrupación Parroquial Rociera de Guadalcacín
De 15:00 h. a 19:00 h. LUDOTECA - por Carriles Animación
Lugar: Pabellón Polideportivo Jerónimo Osorio Organiza: Ayuntamiento de Guadalcacín.
18:30h. SUELTA DE VAQUILLAS
Lugar: Zona anexa al circuito de tractores.
00:00h. CONCIERTO DE “ANTONIO JOSÉ”
Caseta Municipal
02:00H. ACTUACIÓN DE DJ FRANY
Caseta Municipal
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
10.00 h. XXX CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS Y ANTIGUAS 2025
Trescientos participantes, stands, actos sociales y culturales, mercadillo motero.
Se hará un recorrido urbano por Guadalcacín con inicio en la Plaza Artesanía y terminando en la antesala de la caseta municipal.
Organiza: Asociación de Motos Antiguas de Guadalcacín. Lugar: Plaza Artesanía.
CASETA MUNICIPAL
12:30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL: Teatro Musical Valle de Cuentos “El Rey de la Selva”
14:00 h. GUISO POPULAR MOTERO
Organiza: Delg. De Fiestas del Ayuntamiento de Guadalcacín Colabora: Agrupación Parroquial Rociera de Guadalcacín
15:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO “JALEO Y COMPÁS”
16:30 h. DEGUSTACIÓN GRATUITA DE HELADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
Gentileza Congelados
17:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA EN LA ENTRADA DE LA CASETA MUNICIPAL
Organizan: Delegación de Fiestas y Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Guadalcacín.
20:00 h. X TROFEO DE FERIA DE FÚTBOL SALA FEMENINO “LOURDES JIMÉNEZ ACUÑA”
Pabellón Polideportivo Municipal Jerónimo Osorio Organiza: C.D. Guadalcacín FSF
CASETA MUNICIPAL
21:30 h. ACTUACIÓN HUMORÍSTICA:
ÉCHAME UNA MANO PRIMO: Carlitos Pérez, José Molina, El Cabra, Joselito y Lolo Pastrana
00:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CIERRE FERIA 2025
