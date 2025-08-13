Jerez es conocida, entre otras muchas cosas, por su extenso arbolado. Destacan especialmente las numerosas palmeras plantadas en muchas avenidas de la ciudad. Precisamente para ponerlas a punto, este miércoles se ha cortado el tráfico en la Alameda Cristina durante los trabajos de poda de una más de decena de palmeras.

Los trabajos han llamado la atención de los transeúntes por el amplio despliegue que ha incluido a los operarios de Medio Ambiente, Policía Local y también bomberos que con su autoescala han permitido llegar a lo más alto de estos ejemplares que rondan los veinte metros de altura.

Además del corte de tráfico, los taxistas han sido trasladados mientras han durado los trabajos. Una labor que proseguirá estos días en el centro, impidiendo temporalmente el aparcamiento en las áreas afectadas. En concreto, se espera que este jueves continúen los trabajos en la Alameda Cristina, así como en la Rotonda de los Casinos y plaza del Banco.