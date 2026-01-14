La empresa Reina de Corazones será encargada de equipar el Centro Cultural Lola Flores II

La empresa pacense Reina de Corazones será la encargada de equipar el futuro Centro Cultural Lola Flores II situado frente al Museo Lola Flores y que estará dedicado a la familia Flores. Dicha sociedad, que ya hizo un trabajo similar con el museo, ha sido la elegida en el proceso de licitación, que salió a concurso el pasado mes de noviembre.

El contrato de suministro cuenta con un presupuesto de 122.367,33 euros más IVA, y deberá seguir los parámetros del proyecto que ha diseñado Frade Arquitectos. En concreto, dicho contrato incluye todo lo relacionado con el equipamiento para las exposiciones, máquinas, apartaados, equipos y productos consumibles eléctricos, iluminación y equipo audiovisual con el que contará la sala.

En principio, desde la firma del contrato con el Ayuntamiento, que lleva a cabo este proyecto a través de Fundarte, la empresa Reina de Corazones contará con un plazo de 5 meses para su ejecución, por lo que todo apunta a que la nueva instalación, que complementará al museo dedicado a Lola Flores, estará lista antes de que finalice el año.

Hay que recordar que dicho edificio cuenta con una superficie de 202,84 m2, distribuidos en dos plantas, y tiene previsto dedicarse al resto de la familia Flores. En principio, la segunda planta será la que albergue la exposición que profundizará en el legado y carrera artística de la familia Flores: Antonio González 'El Pescailla', Carmen Flores, Rosario Flores, Lolita Flores y Antonio Flores, mientras que la primera tendrá un uso comercial.

Dicha zona tendrá una pequeña barra de bar, y "una zona de mesas bajas con posible tablao desmontable". De hecho, dentro de la propuesta que se ha realizado se contempla también la posibilidad de sacar el tablao en el espacio abierto que tiene el edificio en fechas en las que el tiempo lo permita. Asimismo, "se prevén entre 30 y 40 sillas de madera y mimbre y entre 15 y 6 y 8 pequeñas mesas bajas de apoyo".

La empres Reina de Corazones ha desarrollado proyectos de características similares en los últimos años, pues además del citado Museo de Lola Flores en Jerez, ha sido la encargada de equipar el Centro de Interpretación de Paco de Lucía en Algeciras y el Museo de Camarón de la Isla en San Fernando.