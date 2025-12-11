Programa
Encuentro de antiguos militares del Ala 22 de La Parra de Jerez

El grupo, de los años 77-78, celebraron una comida en las bodegas José Estévez

Encuentro de antiguos militares del Ala 22 de La Parra de los años 77-78.
Encuentro de antiguos militares del Ala 22 de La Parra de los años 77-78.

Las bodegas José Estévez han acogido esta semana un encuentro de antiguos militares del Ala 22 de La Parra en Jerez de los años 77-78. Los asistentes disfrutaron de una visita al complejo bodeguero y celebraron también una comida en las instalaciones con motivo de la patrona del Aire, la Virgen del Loreto.

