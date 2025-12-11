Encuentro de antiguos militares del Ala 22 de La Parra de Jerez
El grupo, de los años 77-78, celebraron una comida en las bodegas José Estévez
Las bodegas José Estévez han acogido esta semana un encuentro de antiguos militares del Ala 22 de La Parra en Jerez de los años 77-78. Los asistentes disfrutaron de una visita al complejo bodeguero y celebraron también una comida en las instalaciones con motivo de la patrona del Aire, la Virgen del Loreto.
