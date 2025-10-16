El Encuentro Juventud CreActiva, este sábado 18 en el Parque de Santa Teresa de Jerez

La Delegación de Juventud y la Mesa Local de Juventud organizan este sábado el Encuentro Juventud CreActiva, una jornada de convivencia que se desarrollará en el Parque de Santa Teresa con la participación de en torno a 200 jóvenes integrantes de las diferentes entidades que conforman este espacio de participación joven. Este encuentro juvenil, que se ha consolidado como una actividad anual de convivencia y disfrute, se desarrollará este sábado 18 de octubre desde las 11 horas en el Parque Periurbano de Santa Teresa, un espacio de gran riqueza medioambiental dotado de recursos como son el aula de interpretación del bajo Guadalete y un gran espacio natural recreativo.

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha señalado que “las entidades y el equipo de Juventud han realizado una visita al Parque de Santa Teresa para terminar de cerrar todos los detalles de una jornada que estoy segura de que va a ser todo un éxito. Estamos todo el año trabajando en el seno de la Mesa Local de la Juventud, las entidades están volcadas en consolidar un espacio de reflexión y propuestas para nuestra juventud, y este encuentro es un ejemplo magnífico de cómo se implican en la preparación, en la organización de talleres y en la coordinación de todos los detalles necesarios para organizar un encuentro de esta envergadura con el objetivo de que disfrutemos, sigamos generando sinergias y fortaleciendo en definitiva nuestra Mesa Local de la Juventud”.

La programación de actividades se ha preparado en el mismo seno de la Mesa Local, con el objetivo de dar cabida a las propuestas que resultaran más atractivas para las entidades participantes. Durante la jornada se realizarán diferentes talleres, que sumarán el aspecto lúdico, al del fomento del conocimiento y relación entre las asociaciones y la difusión de valores. Los talleres serán los siguientes:

Taller Gymkana : una actividad divertida en la que podrán participar varios grupos a la vez, a los que se les darán unas normas básicas para la realización correcta de las diferentes pruebas de habilidad, finalizando con una pista americana.

: una actividad divertida en la que podrán participar varios grupos a la vez, a los que se les darán unas normas básicas para la realización correcta de las diferentes pruebas de habilidad, finalizando con una pista americana. Taller de Grafiti : taller práctico de arte urbano a través de las técnicas del Grafiti y del arte mural. La temática del dibujo será de contenido medioambiental, acorde con el entorno.

: taller práctico de arte urbano a través de las técnicas del Grafiti y del arte mural. La temática del dibujo será de contenido medioambiental, acorde con el entorno. Taller Medio Ambiental: taller informativo sobre el Centro de Interpretación del Bajo Guadalete, donde se hará un recorrido por la historia del río y se conocerá la fauna y la flora existente en el Parque de Santa Teresa

Las propuestas de la jornada continuarán con actuación de DJ y actuaciones protagonizadas por las propias entidades juveniles.

Los participantes en este encuentro pertenecen a las asociaciones Anide XI, Fundación Mornese, Smash Cádiz, Creamos Europa, Voluntarios por Otro Mundo, Hogar La Salle, CEAin, Zona Joven Zona Sur, Amigos de Europa Leonardo Da Vinci, Cáritas Joven, Scout Kenya, Iniciativa Educativa, Fundación Diagrama y Fundación Don Bosco. La Delegación de Juventud facilitará el transporte desde el centro de la ciudad al parque Santa Teresa así como un refrigerio para todas las personas participantes.

El Encuentro Juventud CreActiva es una jornada de convivencia propuesta por las asociaciones juveniles que forman parte de la Mesa Local de Juventud. Estos Encuentros Juveniles nacen como un espacio para fomentar la participación de la juventud jerezana y favorecer el conocimiento mutuo y el trabajo conjunto en valores ciudadanos, en particular en el ámbito medioambiental.