Qué hacer en Jerez este fin de semana: Festival de Música de la ONCE, la Media Maraton y conciertos

Plató fotográfico en la plaza del Arenal

La Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez con motivo del VI Festival Nacional de Fotografía Fotojenia 2025, montará un plató fotográfico en la plaza del Arenal de 10:00 a 12:00 horas.

Todos los ciudadanos que lo desean serán fotografiados por dos miembros de la agrupación en una carpa que se instalará en dicho plaza.

Conferencia sobre Rosalía de Castro

La escritora y poeta Claudia Capell ofrece un conferencia titulada "Ahí va la loca, soñando" en el 140 Aniversario de la muerte de la poetisa y novelista Rosalía de Castro. La charla tendrá lugar este jueves 16 de octubre a partir de las 19:30 horas en la Fundación Caballero Bonald El acto será presentado por Virginia Reguera y la entrada es libre hasta completar aforo.

Festival Música ONCE 2025

El Festival Música ONCE es un evento cultural organizado por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) que se celebra cada año con el objetivo de visibilizar y poner en valor el talento artístico de personas ciegas o con discapacidad visual.

El Festival da comienzo en Jerez este jueves 16 con un concierto inaugural que propone un viaje sonoro por diferentes rincones de España. Un elenco de artistas con discapacidad visual interpretará obras que representan los estilos y emociones de distintas regiones: desde la melancolía del norte hasta la pasión del sur, pasando por la energía del levante y la fuerza del folclore vasco.

Los artistas participante son Coral Alaia (Guipúzcoa), Coral Allegro (Valencia), Rocío López Laborda (Zaragoza), Xiara (Pontevedra) y Esenzia (Jerez de la Frontera).

Las entradas para el espectáculo, que arranca a las 20:00 horas, son gratuitas previa retirada de invitaciones en la sede de la ONCE en Jerez (C/ Porvera, 26) y en la taquilla del teatro. www.ticketentradas.com

Simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes

La Sociedad Española de Estudios Árabes celebra este fin de semana su simposio anual en la sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico con entrada libre hasta completar aforo. El evento, que cuenta con la organización del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) y el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, reunirá a especialistas nacionales e internacionales en torno a la historia, la cultura y el legado del mundo islámico, con especial atención al patrimonio andalusí en la ciudad.

Durante el simposio se abordarán temas como las fiestas religiosas en Al-Ándalus, los ríos andalusíes según la Enciclopedia de la Cultura Andalusí, la actividad intelectual desarrollada en Jerez entre los siglos XII y XIII, y las particularidades del alcázar y la muralla islámica de la ciudad.

También se presentarán investigaciones sobre numismática local, traducciones y la historia del territorio jerezano en época islámica, entre otros contenidos de gran interés. Además, se presentará el libro Pautas para el estudio de la toponimia árabe hispánica, de Robert Pocklington, y se concederá el Premio SEEA al mejor trabajo de investigación entre los presentados.

Conoce la Torre Ponce de León

Dentro de las actividades que organiza el Museo Arqueológico de Jerez, en el programa Conoce tu patrimonio, este fin de semana se organiza la visita a la Torre Ponce de León. La actividad se organiza este sábado 18 de octubre con cuatro visitas diferentes a las siguientes horas: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

El punto de encuentro será la puerta del Alcázar siendo el aforo limitado por lo que se requiere cita previa en el 956 14 95 60.

Actividad para aprender a visualizar y sentir el arte

El artista jerezano David Saborido dirige un taller para aprender y visualizar el arte a través de una experiencia sensorial y musical en la que estará ayudado por los músicos Josema Pelayo y Pepe Torres.

Saborido combina su formación académica y profesional con las dotes comunicativas, haciendo de los talleres un espacio divulgativo y didáctico que desentraña las claves de las obras pictóricas y por qué las técnicas utilizadas llegan a emocionar. Estos talleres son parte de un proyecto de divulgación estética que David Saborido desarrolla en paralelo a su pintura.

El evento tendrá lugar este sábado 18 de octubre en la sala La Quemá (Plaza Quemada,5) a las 11:30 horas. El precio de las entradas asciende a 10 euros y se admiten reservas previas en el whatsapp 696 056 864

Cuádruple sesión de música en directo en la Guarida del Ángel

La Guarida del Ángel ha programado cuatro sesiones de música en directo entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre con diferentes bandas y estilos diversos como el pop, rock and roll y punk.

Jueves 16: Juliet’s Not Dead son cuarteto inglés que encarna el espíritu más crudo y energético del Hard Rock británico. Beben de influencias como Led Zeppelin, Deep Purple, Halestorm o The Pretty Reckless, y su música combina riffs potentes con ritmos sólidos. Llegan a Jerez en su primera visita a España dentro de su gira europea llamada “This World Is Ours Tour”.

La entrada anticipada cuesta 12 euros y el concierto está previsto a partir de las 21:00 horas.

Viernes 17: La Inquisición + REO + KGB. Noche de punk rock liderada por el cuarteto de Barcelona La Inquisión, formada en 2016 y que llega con su Gira 'Mundo invisible'. Cuenta con tres LPs LVX (2018) Tenevrae (2020) Mundo Invisible (2024) y varios epés en su haber. Estarán secundados por dos bandas de la escena local de Jerez como son REO y KGB. La primera es de sonido street punk / Oi!, y lanzó en verano 2023 su primer larga duración, "La Marca Maldita" y en diciembre de 2024 el segundo LP, “Con Dolor". Komando Garum Band escribre letras subversiva, escupe verdades incómodas a golpe de distorsión, actitud y mensaje.

El evento arrancará a las 21:00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 15 euros + gastos de gestión y 18 en taquilla.

Sábado 18: Sin Noticias de Gurb y Kopenhague. Sin Noticias de Gurb es un quintento de música indie con base en Sanlúcar de Barrameda. Han logrado una destacada presencia en la escena musical provincial y nacional. Han edidado dos álbumes de estudio y ha actuado en numerosos festivales, salas de conciertos y eventos en toda España. Kopenhague, por otra parte, son un cuarteto jerezano de indie pop de reciente formación que grabó a finales del año pasado su primer epé con cinco temas en los estudios de Rafa Camisón. Para este concierto presentarán cinco canciones nuevas que, con las anteriores, darán forma a su primer disco: “Historias trascendentales del medio oeste gaditano”.

Las actuaciones comenzarán tras las aperturas de puertas a las 23:00 horas. Las entradas ascienden a 10 euros anticipadas y 12 en taquilla.

Domingo 19: Electric Black son una banda de hard rock de alto voltaje y riffs procedentes de Hitchin, en Inglaterra. El grupo está formado por Ali Shiach (Voz + Guitarra), Jonny Bryant (Guitarra principal + Voz) Ryan Trotman (Bajo + Voz) y Matt Butler (Batería + Percusión). Han editado dos elepés y un epé: The Calm Before (Álbum) – 2019 Beggars, Thieves & Everything Inbetween (EP) 2021 y Late Night Lightning en enero de 2024.

Inspirándose en bandas icónicas del rock como Rival Sons y Black Stone Cherry, Eleectric Black ofrece una visión fresca del género con un toque único. Sus canciones exploran diversos temas, desde la introspección hasta la crítica social y la vida al límite, todo ello envuelto en melodías pegadizas y un gancho contagioso.

La actuación esta´prevista el domingo 19 a partir de las 21:00 horas. La entrada anticipada cuesta 15 euros y 18 en taquilla.

Media Maratón de Jerez

La XXIX Media Maratón de Jerez se celebrará el próximo domingo 19, con salida a las 10 horas desde la portada principal del parque González Hontoria y meta en el interior del Estadio Chapín con la participación de 1.150 corredores.

El cierre de meta se estipula en las 3 horas desde el inicio de la prueba, que contará con un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo, y que pasará por enclaves monumentales como el interior de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, el interior de la plaza de toros, el centro histórico de la ciudad y el entorno del Mercado de Abastos. De hecho, esta edición se enmarca dentro del 140 Aniversario del Mercado Central de Abastos.

Baile de mayores

Este domingo 19 de octubre se inaugura la temporada de invierno de los bailes de mayores en los Claustros de Santo Domingo. La sesión se celebrará entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Toprak Razgatlioglu / CHIQUI CHAMORRO - AGENCIA 1PHOTO

Superbikes en Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este fin de semana (17, 18 y 19 de octubre) la última prueba del Mundial de Superbike con el principal título en juego entre el turco de BMW Toprak Razgatlioglu y el italiano de Ducati Nicolo Bulega, con ventaja para el primero, que tiene la oportunidad de conseguir su tercer cetro en el WorldSBK y el segundo consecutivo tras proclamarse precisamente campeón en Jerez el pasado año 2024.

Precios: Entrada adulto para los 3 días 55€. Entrada niños (entre 4 y 13 años), 3 días 20 € Tribunas abiertas: X1 y Tribuna de meta. Parking interior (plazas limitadas): Motos 10€, coches 15€ (válido para los tres días del evento). Plazas limitadas. La entrada incluye acceso al Paddock donde podrás disfrutar de las actividades del Paddock Show con programación en directo todo el día. Gastos de gestión en la venta online serán de 3€, mientras en las taquillas serán de 5€.