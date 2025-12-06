El Encuentro Navideño de Coros de Mayores se celebrará en la Alameda del Banco de Jerez

El Encuentro Navideño de Coros de Mayores se celebrará este miércoles, 10 de diciembre, en la Alameda del Banco. La Delegación de Inclusión Social y el Consejo Local de las Personas Mayores impulsan un año más una convivencia navideña entrañable y dedicada muy especialmente a nuestros mayores, jerezanos y jerezanas que han hecho posible conservar y transmitir la tradición de nuestros villancicos y zambombas.

El Encuentro de Coros de Mayores dará inicio a las 18 horas, y contará con la actuación de los coros Solera de las Angustias, Al compás de Jerez, Voces con Solera, Asociación de Mujeres Pino Grande y Cantares de El Abuelo.

Esta actividad cuenta con la colaboración de los Centros de Participación Activa de Las Angustias, San Benito, Zona Sur y El Abuelo, y enriquece con su carácter familiar y tradicional, la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha recordado que “ esta actividad está dirigida a la promoción de la participación de las personas mayores y a mostrar a la sociedad su importante papel en la forma que vivimos y celebramos las fiestas Navideñas, como transmisores de nuestras tradiciones y costumbres, tanto las zambombas como nuestros dulces típicos, nuestra gastronomía, el belenismo y nuestra forma de vivir en las calles y con los vecinos y vecinas estos días previos a las fiestas”.

Esta actividad se enmarca dentro del Programa de Envejecimiento Activo y del Plan Local de Mayores del Ayuntamiento, y está abierta a la participación y disfrute de toda la ciudadanía.

Este año, además de la instalación de sillas, se ha previsto la colocación de un total de ocho estufas. También se ha organizado un servicio de autobuses para facilitar la participación de mayores de la zona rural.