Este fin de semana ha tenido lugar el encuentro de la promoción de 1974 del Colegio Santo Ángel, de Jerez. Entre risas, recuerdos,charlas y emociones, celebraron dicho encuentro almorzando en el Mesón Lomopardo. Posteriormente pasaron a disfrutar de unas canciones y copas en un karaoke de la ciudad. La siguiente convocatoria ya la están organizando para Feria del Caballo.