Encuentro de la promoción de 1974 del Colegio Santo Ángel de Jerez

Celebraron un almuerzo en el Mesón Lomopardo

Este fin de semana ha tenido lugar el encuentro de la promoción de 1974 del Colegio Santo Ángel, de Jerez. Entre risas, recuerdos,charlas y emociones, celebraron dicho encuentro almorzando en el Mesón Lomopardo. Posteriormente pasaron a disfrutar de unas canciones y copas en un karaoke de la ciudad. La siguiente convocatoria ya la están organizando para Feria del Caballo.

