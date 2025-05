El encuentro ‘Share PLM Summit’, todo un éxito en Jerez con líderes en el sector tecnológico de toda Europa

Jerez ha sido sede esta semana del encuentro tecnológico ‘Share PLM Summit’ sobre gestión de transformación digital, que ha reunido desde en Bodegas Fundador a líderes de prestigio de transformación, consultores, profesionales de IT y operaciones para explorar, que han abordado casos reales de implementaciones tecnológicas en grandes empresas, cómo los equipos han adaptado sus procesos y formas de trabajar, así como trucos y estrategias para fomentar la adopción tecnológica, entre otras claves del sector.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Recursos y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha agradecido a Beatriz González (CEO de ‘Share PLM’), Cristina Jiménez, socia de la anterior en el proyecto; Helena Gutiérrez (CEO de Nest) y a Paula García (PLM Consultant) la elección de Jerez como foro de encuentro de inversores en tecnología, que tiene por objetivo la preparación de las personas en la carrera digital.

“Es un evento que nos llena de alegría. Llevábamos tiempo hablando con la compañía, con Share PLM, que buscaba dónde desarrollar su proyecto empresarial además de Madrid y que finalmente decidan establecerse en Jerez. Es una actividad novedosa a nivel tecnológico porque mezcla lo digital, la filosofía, el humanismo y da con la tecla de lo que queremos plantear desde el gobierno de Jerez, una fusión de las tecnologías más disruptivas y lo que ya es propio de nuestra ciudad, como es su cultura, patrimonio, arte, talento, emprendimiento, un inmejorable enclave geográfico por lo que estamos seguros somos un gran atractivo para las empresas tecnológicas”, ha subrayado el delegado.

De esta manera, con este encuentro “hemos conseguido lo que deseábamos, hacer todo lo posible para que pudieran estar en Jerez. Esta reunión, este ‘Summit’ mezcla la tecnología innovadora con poner a las personas en el centro, que es una filosofía de la ciudad, el hecho de poner a las personas en el centro de las actividades que realizamos. ‘Share PLM’ cumple ese requisito, es una compañía formada por dos mujeres emprendedoras, ingenieras en el sector aeronáutico que es capaz de acercarse a un mundo tan complejo como el de la consultoría y formación en el ‘manufacturing’, la producción, la fabricación y es capaz de poner de relieve la transformación de la persona, del profesional, al objetivo tecnológico del proyecto”.

Por ello, resume el teniente de alcaldesa que “se dan dos motivos para sentirnos contentos: una compañía que invierte en Jerez, que viene a arriesgarse y a llevar adelante su proyecto, personas en continua innovación y de hacer aterrizar la transformación digital en las personas, con la ética, y el humanismo, como grandes motores. Les agradecemos que hayan optado por Jerez para llevar a cabo su proyecto, así como también a la Delegación de Empleo y Comercio su apoyo para que pudieran llegar a Jerez, y al Clúster NEXUR por su magnífica implicación y acompañamiento”.

El presidente del Clúster NEXUR, José María Martín Mateos, ha destacado que “el objetivo de NEXUR es que empresas de fuera de Jerez vengan a Jerez y que nuestro ‘mix’ económico se vea beneficiado. Es un día muy feliz, estamos potenciando el vertical de la economía digital y ‘Share PLM’ marca ese camino. Desde NEXUR trabajamos para poder traer proyectos desde toda Europa y en la formación de personas que puedan apoyar su llegada y ponemos a su disposición el Centro de Innovación para complementar las capacidades que ellos tengan”.

‘Share PLM’ nació del recorrido de dos ingenierías aeronáuticas que, tras trabajar en múltiples proyectos tecnológicos por distintos países de Europa, llegan a una conclusión clara: el éxito de una implementación tecnológica no depende solo de la calidad del sistema, sino de las personas que lo van a emplear.

De hecho, ‘Share PLM’ es una consultoría-boutique, que trabaja junto a algunas de las empresas más innovadoras del sector en Europa como Mercedes-Benz, ABB o Atlas Copco. Fundada y dirigida por mujeres, ‘Share PLM’ nace de un sueño: que la tecnología no sustituya, sino que amplifique el potencial humano. “En estos dos días en Jerez hemos congregado a líderes en el sector tecnológico de toda Europa, empresas con las que ya venimos trabajando y que están interesadas en este proyecto. Y las hemos traído a Jerez para que conozcan la ciudad, y darles ese espacio para conectar porque en el día no lo tenemos. Estamos en las redes, pero no podemos olvidarnos que somos seres humanos, y tenemos que hablar no sólo por la pantalla, para analizar y evolucionar. Detrás de cada sistema hay una historia humana, porque si la tecnología es el motor, las personas son el combustible”, ha indicado Cristina Jiménez, de ‘Share PLM’.

Beatriz González, CEO de ‘Share PLM’, ha explicado que “la relación con Jerez viene de hace 20 años, gracias a la amistad con mi socia Helena y con una jerezana que conocí en la cola de la Universidad el primer día. Fundamos la empresa viviendo en Alemania y ahí entramos en contacto con toda Europa, con Paula invitándonos a conocer la ciudad, siempre nos ha enamorado Jerez. Somos una empresa remota pero apreciamos la conexión entre las personas, y queremos cuidar esos momentos. Queríamos complementar nuestra actividad tecnológica con la actividad interpersonal, y teníamos que elegir un centro de conexión, y a pesar de que la empresa está en Madrid, queríamos venir a Jerez por la inversión que está viniendo, hemos encontrado el sitio perfecto, y estamos ilusionadas para que el centro de formación entre en funcionamiento y podamos trabajar aquí con eventos regulares, y también invitar a los clientes de toda Europa a venir a Jerez”.

El proyecto ‘The Nest’ se implantará en Jerez con sede en el centro histórico

El proyecto ‘The Nest’, cuya CEO es Helena Gutiérrez, se ha expuesto en el citado encuentro tecnológico y se implantará en Jerez con sede en el centro histórico. Como explica Helena Gutiérrez, “es un centro formativo para empresas donde vamos a ofrecer formaciones tecnológicas para nuestros clientes, vamos a traerlos a Jerez para que conecten y para que aprendan tecnología. En un mundo donde avanzamos a ritmo vertiginoso con la inteligencia artificial, la conexión personal se va a convertir en lo más importante. Y Jerez como ciudad es el ‘set-up’ perfecto para que las personas conecten, trabajen y aprendan. Cuando Ignacio Martínez me explicó la visión que él tenía para Jerez Connected encajamos muy bien porque es el sueño que yo tenía con este centro formativo. Un lugar donde la gente pueda llegar, conectar, aprender y relacionarse. Con todas las inversiones que Jerez está haciendo en tecnología será un centro perfecto y con éxito”.

‘The Nest’ se configurará así como ‘refugio creativo’ “donde celebrar workshops estratégicos, trabajar ideas valientes para el sector y fortalecer vínculos que no se logran en una videollamada de 30 minutos. Equipos de toda Europa vienen a The Nest para repensar el futuro, tomar decisiones importantes y, sobre todo, volver a sentirse humanos dentro del trabajo. ‘The Nest’ es parte del universo de Share Enterprises y está impulsado por el mismo propósito: que la tecnología y el trabajo no nos deshumanicen, sino que nos conecten más. ‘The Nest’ no es solo un espacio. Es una forma distinta de trabajar, más humana, más auténtica”, ha indicado Helena Gutiérrez.