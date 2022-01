Miguel Arias: "Con el precio que se paga por la uva de Jerez, no es extraño que las renovables lleguen al viñedo"

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía hasta su reciente jubilación, Miguel Arias Cañete, desconoce los detalles de los muchos proyectos de energías renovables que han desembarcado en Jerez, entre ellos el del parque eólico El Barroso, que ha generado el rechazo de viticultores y bodegueros de Macharnudo y Añina afectados por este proyecto. Pero aunque Arias elude pronunciarse sobre casos concretos de los que carece de información, desde un enfoque global asegura tajante que "la transición energética es irreversible e imparable". "No es un antojo y requiere un desarrollo muy intenso, porque además es lo que puede permitir la electrificación del transporte para evitar emisiones de CO2”, añade.

A su juicio, "es un tema de compatibilidad y, como principio general, para aspirar a tener emisiones 0 en 2050, el objetivo que se ha marcado la UE con un primer salto muy importante de reducción de emisiones del 50% en 2030 con respecto a 1990, hay que llegar a producir el 100% de energía renovable", y recuerda que "si no conseguimos el objetivo de neutralidad climática, sufriremos el aumento de las temperaturas y la desertificación".

El también ex ministro de Agricultura, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez y candidato a la Alcaldía entiende que la localización de algunos de estos proyectos de energías renovables puede dar lugar a conflictos de intereses con actividades económicas arraigadas en la zona, pero lanza una reflexión sobre la situación de los cultivos, en particular del viñedo del Marco de Jerez, donde “con el precio al que se paga la uva, muy lejos de Rioja o de Francia, no es extraño que muchos viticultores piensen en las renovables para tener rentabilidad”.

El ex comisario europeo aboga, no obstante, por buscar el equilibrio que permita mantener el potencial productivo, pero “siendo conscientes de la necesidad de transformar la producción de energía, más aún en España con la renuncia al carbón y el compromiso de cierre de las nucleares en 2035”.

Cabe recordar, en este sentido, que los defensores del viñedo histórico de Jerez frente al avance de las renovables no cuestionan la transición energética, que consideran necesaria, pero sí la localización de proyectos como el del parque eólico El Barroso, entre los pagos de Macharnudo y Añina, al entender que en la campiña jerezana hay superficie de sobra para garantizar la convivencia entre el desarrollo de energías renovables y la actividad económica que lleva aparejada el viñedo.

Según Miguel Arias, los conflictos de intereses por la transición energética no son exclusivos de Jerez ni de España, ya que se extienden por toda Europa, caso de Alemania, donde hay grandes desavenencias sobre la evacuación de la energía de los parques eólicos marinos, que se localizan en el norte del país, a las fábricas ubicadas en el sur.

“La transición energética es el reto de la actual generación, es una revolución imparable, un proceso mundial con Europa a la cabeza y, dentro de eso, se puede mirar la localización de los parques, aunque España es un país muy protegido en materia ambiental, por ejemplo con la Red Natura 2000, pero o descarbonizamos la energía o sufriremos el aumento de las temperaturas”, apostilla Arias.