La amenaza de expropiación de las renovables se extiende al viñedo de Carrascal

Viticultores del entorno de la carretera de Trebujena, situada entre los pagos históricos de Macharnudo y Carrascal, han comenzado a recibir cartas de la promotora de uno de los huertos solares proyectados en Mesas de Asta para ofrecerles la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de recurrir a la expropiación de sus tierras, afectadas por el trazado de la línea de evacuación.

El escrito lo remite Hotei Solar –filial de la compañía malagueña Anasol–, promotora del parque fotovoltaico ‘Jerez Monte Alto’ que cuenta con autorización ambiental de la Junta de Andalucía, y cuya línea aérea de alta tensión para la conexión del huerto solar con la subestación eléctrica del mismo nombre (Monte Alto), a cerca de siete kilómetros de distancia en línea recta, afecta al viñedo protegido de Carrascal, por el que discurre buena parte de su trazado. No en vano, en el estudio de impacto ambiental del proyecto se indica que la vegetación del corredor de la línea de evacuación está compuesta mayoritariamente por cultivos de secano, viñedos y, en menor medida, parcelas de olivos.

En el escrito tipo remitido a los propietarios de las tierras que atraviesa la línea de alta tensión, Hotei Solar comunica a los propietarios de las parcelas “en cierto modo” afectadas su disposición a “ofrecerle la posibilidad de alcanzar un acuerdo, al amparo del Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954”.

La evacuación del parque promovido por Hotei Solar afecta a cultivos de secano, viñedos y, en menor medida, olivos

Para “llegar a un acuerdo que mejor beneficie a ambas partes” indica la mercantil malagueña, “un técnico valorará la afección” a fin de fijar el precio para la cesión voluntaria de los derechos sobre sus tierras. El modus operandi es el mismo en todos los proyectos de energías renovables, aseguran miembros de la plataforma creada por viticultores y bodegueros de Macharnudo y Añina para la defensa del viñedo histórico de Jerez frente al avance de los molinos de viento y placas fotovoltaicas, que ya han pasado por este trago en su contienda con Capital Energy para evitar la instalación en sus viñas de cinco aerogeneradores de más de 120 metros de altura y su línea de evacuación en el denominado parque eólico El Barroso.

“Los promotores de los proyectos buscan el acuerdo con los afectados para facilitar la declaración de utilidad pública; les meten presión asegurándoles que todo el procedimiento administrativo está ya cerrado, cuando no es así, y les advierten de que, en caso de no firmar los acuerdos, serán expropiados y tendrán que conformarse con un precio inferior, lo que no deja de ser una amenaza velada”, indican afectados de El Barroso.

En el caso de este parque eólica, la empresa promotora ‘vendió’ a los titulares de viñas afectadas que el trámite administrativo estaba ya finiquitado para allanar el proceso de declaración de utilidad pública, aún en fase de exposición pública y a la que han concurrido, con la presentación de alegaciones, más de una treintena de afectados a título individual, además del Consejo Regulador, Ecologistas en Acción... que rechazan los acuerdos ofrecidos por la empresa.

Afectados del parque eólico El Barroso denuncian que los promotores de renovables ofrecen acuerdos “bajo presiones”

En algunos casos, señalan otras fuentes del sector del vino personadas en el proceso, la movilización de los afectados ha servido para que algunos propietarios de tierras cierren acuerdos a un precio mayor del inicialmente ofertado.

Se da la paradoja de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez prohíbe taxativamente la instalación de placas fotovoltaícas en suelo no urbanizable protegido, como es el caso del viñedo de Carrascal, que en este caso no se vería afectado por el parque en sí, ubicado en la finca Romanitos de Mesas de Asta, fuera de la zona catalogada como de Especial Protección del viñedo, sino por su línea de evacuación, que según el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, escapa a las competencias urbanísticas municipales.

“Si la línea de conexión a la red recibe la declaración de utilidad pública de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento no tiene nada que hacer, porque aunque las fotovoltaicas estén prohibidas por el PGOU en el viñedo protegido, la evacuación no es competencia del Ayuntamiento”, asegura Díaz.

Las declaraciones del delegado de Urbanismo ponen de manifiesto que el viñedo histórico de Jerez, en pie de guerra por la construcción del parque eólico El Barroso, no sólo se enfrenta a la invasión de los aerogeneradores, para los que el Ayuntamiento ha anunciado una modificación del PGOU pese a que supuestamente ya estaban prohibidos con anterioridad, sino que también tendrá que lidiar con la avalancha de postes eléctricos y cableado para la conducción de la energía de algunos de los huertos solares del término municipal jerezano, donde en la actualidad hay ya en construcción o en proyecto una veintena de parques fotovoltaicos.

El Ayuntamiento afirma que si la evacuación recibe la utilidad pública “no hay nada que hacer”

De hecho, en Mesas de Asta hay un segundo proyecto de parque solar promovido por la firma Green Genius, vinculada al conglomerado empresarial Modus Group de capital lituano, que también tiene previsto volcar la energía en la subestación eléctrica de Monte Alto, y el camino más recto sin necesidad de dar grandes rodeos atraviesa, necesariamente, el pago de Carrascal.

En el caso del huerto solar ‘Jerez Monte Alto’, como en la mayoría, la potencia instalada se limita a 49,9 megavatios (MW) para eludir la acción de la Administración central, ya que de la tramitación de los proyectos de menos de 50 MW se hacen cargo las administraciones autonómicas, por norma general, más laxas en lo relativo al impacto ambiental.

Si todos los proyectos fotovoltaicos que cuentan ya con autorización inicial para su instalación en Jerez se llevan a la práctica, el término municipal jerezano superará los 850 MW de potencia instalada, la mayor en Andalucía por delante de Alcalá de Guadaira, que según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, lidera el ‘ranking solar’ de municipios andaluces con 669 MW.