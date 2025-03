Enfermero agredido en Jerez: "Tenemos que pasar muchas horas trabajando como para encima estar con miedo"

La violencia en los centros sanitarios de Jerez sigue en aumento. En menos de dos meses, se han producido tres agresiones al personal (que se hayan hecho públicas) y el sentimiento entre los trabajadores es de indefensión. El pasado martes 25 de febrero se denunció el último episodio violento, en este caso en el centro de salud Jerez Centro, cuando un familiar de una usuaria se enfrentó al enfermero de Urgencias.

"Ya he tenido unos días para asimilarlo. Es cierto que el mismo día por la tarde sí que estaba más afectado, pero al día siguiente fui a trabajar e intenté borrar esa imagen", declara el sanitario agredido. "Ha sido la primera vez que me ha pasado en mis ocho años como enfermero", señala el profesional, quien vio cómo el familiar de la paciente no sólo le insultó, sino que pegó su frente con la suya y le levantó los dos puños. "En ese momento supe mantener la calma, pero cuando entré en la consulta me temblaban las manos. Pero en ese instante estuve tranquilo. Pensé que me iba a pegar y que yo denunciaría, pero no quería sofocarme más. Y al día siguiente sí que tuve cierto 'miedo', porque es que además fuera del centro de salud me encontré a esta persona mientras yo hablaba por teléfono y empezó a increparme en la calle. Seguí adelante sin hacerle caso, pero me increpó por la calle", añade.

"Nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Desde que ocurrió, otros compañeros que han sufrido agresiones se han puesto en contacto conmigo y te das cuenta de la ola de agresiones que hay. Vamos, me han dicho que en el centro de salud de La Milagrosa se produjeron cuatro agresiones en una semana. Es cierto que la sanidad está un poco deteriorada, que hay listas de espera, pero los profesionales estamos intentando dar nuestra mejor versión y ayudar en todo lo que podamos. Pero nos sentimos agredidos todas las semanas", subraya el enfermero.

Hay que recordar que lo que ocurrió el pasado 25 de febrero fue que el enfermero aplicando el criterio de priorizar las urgencias, atendió a una señora que entró a dicho servicio sangrando. Un familiar de otra paciente que esperaba a ser atendida, que no estaba de acuerdo con el criterio del profesional, empezó a aporrear la puerta de las urgencias donde estaba siendo atendida la paciente que sangraba, intentando entrar a la estancia. Una vez que el profesional salió al pasillo, el marido de la usuaria lo insultó y amenazó, elevando el brazo en tono amenazante, desafiando al enfermero y aproximando su cara a escasos centímetros del profesional.

"Hay personas se piensan que las Urgencias es por orden de llegada y no es así. El problema es que hay una minoría de la población que cree que si llega antes, aunque sea por un resfriado a Urgencias, debe ser atendido antes que una Urgencia mayor. Yo he estado trabajando también en Urgencias en Cádiz y he tenido una señora en parada y me han estado aporreando la puerta porque habían llegado antes. Es que es muy fuerte", relata el profesional.

Los sindicatos han reclamado en multitud de ocasiones que hay que aumentar la seguridad en los centros sanitarios durante toda la jornada laboral. "Yo me sentía seguro en mi puesto de trabajo hasta el pasado martes, pero después de lo ocurrido ya no. Hay protocolos, nos dan cursos, pero hasta que no vives una cosa así no te das cuenta de que vives totalmente 'vendido', que si alguien te quiere agredir no hay ninguna barrera", alerta el enfermero. Añade además que la seguridad es algo principal, pero también hay que 'educar' a la ciudadanía y "tener un poco de sentido común" para comprender el orden de las Urgencias. "Tenemos que pasar muchas horas trabajando como para encima estar con miedo", concluye el profesional agredido.

Días después de esta agresión en un centro de salud, el Hospital de Jerez fue el escenario de otro episodio de violencia a un profesional de la sanidad. Un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) sufrió el pasado 27 de febrero "insultos, humillaciones y exigencias de alguien que no entiende que estamos aquí para ayudar, no para ser tratados como sirvientes".

"Fue una paciente, muy joven, que nos reclamaba "ya porque yo te pago". Estábamos recibiendo el relevo aproximadamente a las 19:45 horas, que es cuando llegamos los que entramos a las 20 horas, y llamó varias veces demandando un cuidado que no era urgente, cuando además anteriormente lo había rechazado por no tener ganas. Se le explicó que, como cada trabajo, hay horarios, normas, excepto urgencias, ya que estamos en un hospital", relata el técnico.

"Los cuidados hospitalarios (medicación, aseo, cambio de ropa de cama...) se dan en su tiempo y forma no a demanda del paciente ni familiar, somos profesionales de la salud estamos para cuidar no somos criados ni esclavos. Nos hablaba de forma despectiva con exigencias y agresiva, y pasó a los insultos", recuerda el sanitario, quien no dudó en llamar al 091. "Se personaron 5 agentes, que entraron en la habitación, hablaron con ella y se calmó. Los agentes nos comentaron que era el pan de cada día, que "era lo normal" y que a ellos también les pasa lo mismo", añade.

El sanitario del Hospital de Jerez denuncia que "es vergonzoso que normalicemos estas situaciones, que el maltratador siga impune y no se le sancione de ninguna manera. Por desgracia es el día a día del personal sanitario, pero yo por mi parte no me voy a callar y voy a seguir denunciando estas actitudes".