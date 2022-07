Ganemos presentará varias enmiendas en el pleno a la nueva ordenanza de terrazas

Ganemos Jerez presentará dos enmiendas a la propuesta de nueva ordenanza municipal de veladores de terrazas que el gobierno local llevará al pleno de este jueves.

Para empezar, según la agrupación, la ordenanza no deja claro cómo deben distribuirse los veladores en el caso de que no haya espacio suficiente para el peatón entre las zonas de paso y los carriles bici. De hecho, pone como ejemplo que se dan casos en los que no hay distancia entre las mesas y el paso de las bicicletas.

Para ello, demanda que se especifique concretamente la obligatoriedad de establecer una “franja de tránsito peatonal” que no sea inferior a los 1,80 metros “entre el velador y el carril bici”. Esta medida, según Ganemos Jerez, contribuirá a que se garantice “la seguridad de peatones, ciclistas y clientes de los establecimientos hosteleros”.

Por otro lado, y con la idea de que no se produzcan incumplimientos del espacio permitido para la colocación de veladores, Ganemos plantea que se marquen en el suelo unos ángulos con líneas pintadas para que, de este modo, quede claro el espacio que pueden ocupar los negocios.

Asimismo, demandará de que la mesa especial de terrazas de veladores, un órgano de carácter consultivo que se crea para hacer un seguimiento del cumplimiento de esta ordenanza, se reúna, al menos, una vez al trimestre para que pueda dar cuenta “de las incidencias producidas y sus resoluciones a modo de memoria”.

Y, finalmente el grupo municipal planteará una modificación del régimen sancionador para evitar “la rápida prescripción de infracciones por la lentitud del procedimiento".

Ganemos reitera que esta ordenanza “adolece de un proceso participativo realmente efectivo” pues considera que “se ha limitado a ser foralista, o simplemente a ni siquiera existir con los sectores vecinales, siendo por contra la negociación muy intensiva con los sectores profesionales y de la hostelería”. “Se trata de un documento que se ha pactado sin haber llamado a los colectivos vecinales, a los ecologistas, a las asociaciones expertas en movilidad”, incide.