Soplan vientos a favor del proyecto enoturístico del viñedo de Jerez. La Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco solicitó ante Urbanismo que se pusiese freno a la proliferación de parques eólicos y solares en el entorno de viñas para proteger el paisaje de “elementos contaminantes” y, pese a las reticencias de Asaja-Cádiz, partidaria de la que considera una de las pocas “alternativas rentables” para los viticultores, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no permite la instalación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas en estos espacios.

En la respuesta que dará Urbanismo a la alegación presentada por la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco se especifica que el PGOU ya contempla esta prohibición de antemano, por lo que ni siquiera hacía falta alegar, sin que estén previstas modificaciones que alteren el ‘status’ actual de las zonas de especial concentración de viñedo.

En declaraciones a este medio, la alcaldesa, Mamen Sánchez, confirmó en este sentido que “el Plan General actual se remite a la normativa antigua del Plan de Recursos Eólicos y entendemos que, en su aplicación estricta, en la zona de viñedo cabe rechazar la instalación de aerogeneradores y placas fotovoltáicas”.

Después de ponerse en contacto con el técnico de Urbanismo responsable del servicio de Planeamiento, la regidora jerezana explicó de forma tajante que “no se pueden instalar parques eólicos ni solares en estas zonas”, por lo que, en su respuesta a la alegación precisarán que no hace falta cambiar nada en el Plan General, que “ya impide toda agresión al paisaje y un molino de viento que puede medir más de 20 metros lo es”.

Sánchez comparte la preocupación de la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy, de la que es vicepresidenta, por la proliferación de parques renovables en el viñedo

La alcaldesa, que también ocupa la vicepresidencia de la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco y que estuvo presente en la reunión de la Mesa de la Viña en la que se acordó solicitar la protección del paisaje de viñedo en los pagos históricos frente a la invasión de aerogeneradores y placas fotovoltaicas, comparte la preocupación expresada por los miembros de esta entidad, toda vez que “está claro que estos elementos chocan con el plan de desarrollo enoturístico”, una de las apuestas prioritarias del gobierno local y en la que tiene depositadas grandes esperanzas, según anunció la propia Sánchez el miércoles en un acto público.

“El plan del viñedo no contempla los parques renovables y estamos a la espera de conocer los itinerarios para saber cómo actuar, pero los únicos planes que tiene el Ayuntamiento para los pagos históricos del viñedo de Jerez es el desarrollo turístico y no vamos a hacer nada en su contra”, precisó.

La regidora desconoce cuándo ni cómo se dio licencia para los parques eólicos de Balbaína

Cabe recordar que la Mesa de la Viña impulsa el proyecto ‘Pagos del Sherry’, en el que se contemplan tres itinerarios enoturísticos que discurren por los pagos históricos de Macharnudo, Carrascal y Balbaína, este último plagado de aerogeneradores.

En respuesta a la pregunta sobre la situación de estos parques eólicos de Balbaína, la primera edil jerezana dijo desconocer cuándo ni cómo se concedieron las licencias para su instalación. “Están ahí, no es algo nuevo y no sé si se podrán quitar”, dijo Sánchez, quien insistió no obstante en que “entendemos que la zona de viñedo hay que protegerla para poner en marcha los planes de enoturismo”.