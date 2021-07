Los caseteros dudan de que puedan atender toda la demanda de la Feria

El presidente de la Asociación Andaluza de Caseteros, José David Martín, ha reconocido a este medio que “aunque las demandas de nuestro colectivo se vean satisfechas es bastante probable que un buen número de casetas de la Feria del Caballo de Jerez se queden sin casetero”. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que la pandemia ha obligado a abandonar a muchos profesionales del sector, entre los que se encuentran los propios caseteros como el personal que solía hacer con ellos las temporadas de ferias por Andalucía. “Yo por ejemplo, señala José David Martín, he invertido lo poco que me quedaba en abrir un pequeño bar en Sevilla y en la actualidad incluso estoy ejerciendo de cocinero en una serie de eventos deportivos en Holanda”. Muchos de los hosteleros que vivían de las ferias “han tenido que vender el material para sobrevivir y otros no han tenido más remedio que buscarse la vida en sectores tales como el campo, la construcción o, desgraciadamente, buscar la ayuda de la familia para sobrevivir. Más de veinte meses sin trabajar no los aguanta nadie y más aún nosotros sin haber recibido ninguna ayuda. Nos hemos ido a pique”.

Los pocos que quedan no podrán atender la demanda existente, ni siquiera en Sevilla donde estiman que hasta 400 casetas podrían quedarse sin hostelero que las atienda. A todo ello hay que unir que dado el escaso músculo financiero de los hosteleros “estos deberán elegir a que feria van si hay coincidencia, algo que suele ser habitual”. Aquella que represente menos gastos de desplazamiento será la elegida.

Sobre la posibilidad de que haya Feria del Caballo en 2022 el presidente de los caseteros andaluces se muestra seguro de que “sí que la habrá, pero no será una feria como las que estamos acostumbrados. La sombra del Covid estará ahí y habrá aforos en las casetas así como una serie de medidas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento”.

De otro lado cabe destacar que, en estos momentos, la amenaza de huelga de caseteros “se centra en la Feria de Sevilla. No podemos olvidar que si algo ansiamos es poder trabajar”. Como se recordará, el colectivo de caseteros exige a la Junta de Andalucía que les ayude tras casi dos años sin trabajar así como que se les responda a sus demandas de ayuda, algo que aseguran que no se ha producido aún.

A este respecto incide en que la situación que padece este sector especializado de la hostelería “es muy precaria, pues no ha habido ni ERTE ni nada de ayudas”. Son perfectamente conscientes de que una feria sin caseteros “es un caos ya que, por poner un ejemplo, de las mil casetas de la Feria de Abril de Sevilla los asociados gestionamos unas 820, pero aunque todo se solucione tan sólo en Sevilla se podrían quedar sin atender unas 400”.

En lo que se refiere a la Feria de Jerez, Martín asegura que el colectivo sevillano “gestionamos aproximadamente el 95% de las casetas”. La conclusión es clara: habrá que buscar caseteros o autogestionar.