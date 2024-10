La Escena desvelará este viernes el cartel de Palante Fest de Jerez

Este viernes, 11 de octubre, La Escena, asociación cultural especialmente volcada en la música alternativa, celebra su primer gran evento, Se trata de una jornada llena de actividades que comenzará a las 19,30 horas, en Espacio Abierto Jerez (detrás de la Biblioteca), con la presentación del libro 'Algo muy dentro de Alex Chilton' de Marce Becerring Moreno, sobre el mayor exponente del Power-Pop.

La historia de Alex Chilton (Memphis, 1950; Nueva Orleans, 2010) es una de las más atípicas que ha dado la música. Con su primera canción, 'The Letter', alcanzó el estrellato a los 16 años al frente de The Box Tops, exitosa banda juvenil de la que acabaría escapando en busca de su emancipación creativa. En la primera mitad de los 70 estableció con Big Star una sublime forma de escribir canciones, desarrollada en tres inabarcables discos que necesitaron 20 años para ser entendidos. Mientras se producía su descenso a los infiernos, se enroló en una serie de proyectos temerarios y experimentos marginales —a la postre imprescindibles— hasta que, en 1982, la ciudad de Nueva Orleans le brindó el oportuno escenario donde acometer su particular metamorfosis musical y personal. Algo muy dentro de Alex Chilton, lejos de ser una biografía al uso, pretende, a partir de una colección de artículos, ilustraciones, entrevistas, viñetas y reseñas, dibujar un retrato profundo del músico sin resolver su enigmática condición.

En este mismo acto se anunciará por primera ver el cartel completo del festival que organiza este colectivo jerezano, Palante Fest, que se celebrará el último sábado del año.

Cartel de las actividades.

Tras estas presentaciones, la celebración pasa a la Sala La Malquería (antigua Ratonera o Tío Zappa, en plaza Ponce de León), donde a las 22:00 comenzará el concierto de La Urss, una banda consolidada a nivel estatal en la escena alternativa; y Yugo, una banda que retoma sus andanzas presentando un nuevo trabajo. La post fiesta estará amenizada con los djs en vinilo de De Gloria Selectores hasta el cierre.

Este día, según anuncia la organización, habrá también una oferta especial para la adquisición de entradas tanto para el concierto del día 11 como para el Palante Fest, que en su segunda edición, se presenta como una nueva referencia en la actividad cultural de la ciudad.