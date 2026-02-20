Unos 250 escolares llenan de arte el centro de la ciudad con un pasacalles y un flashmob organizado por ‘Flamenkolé’

La delegada Nela García, junto a los escolares que han participado en el pasacalles y el flashmob organizado por ‘Flamenkolé’.

La delegada de Educación, Nela García, ha asistido al flashmob que ha sido organizado por la iniciativa intercentro ‘Flamenkolé’ con la participación de unos 250 alumnos y alumnas del CEIP Isabel La Católica y del CEIP La Ina, quienes han protagonizado también un pasacalle que ha partido desde la Alameda Vieja para recorrer diversos enclaves del corazón de la ciudad.

Baile, palmas, cante y toque han anunciado por calles históricas del centro que esta noche arranca el XXX Festival de Jerez con el espectáculo de Manuela Carpio ‘Raíces del alma’ en el Teatro Villamarta.

Esta iniciativa escolar se ha desarrollado con el apoyo del Ayuntamiento, a través de la Delegación municipal de Educación, y, bajo el título 'Que suene Jerez: Pasacalle Flamenco Flamenkolé', ha conjugado valores educativos y culturales.

En este sentido, la delegada ha destacado la relevancia de este proyecto intercentro, agradeciendo la implicación y el esfuerzo de la comunidad educativa: “Nuestro proyecto de Flamenkolé, dentro de la oferta ‘Jerez Educa’, tiene como objetivo seguir transmitiendo desde las aulas la importancia que tiene el arte flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un orgullo ver cómo nuestras escuelas llevan el flamenco a la calle y conecta el aprendizaje académico con la tradición viva de nuestra tierra y nuestra identidad”.

Además, García ha resaltado que desde edades muy tempranas se aprecia y valora lo que significa el Festival de Jerez como cita de prestigio internacional y ha subrayado que actuaciones de este tipo son “un guiño más para seguir potenciando nuestra Candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031”.