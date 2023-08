Una escombrera junto al polígono industrial Guadalquivir de Jerez

El polígono industrial Guadalquivir se ha convertido en una escombrera ilegal donde casi a diario dejan restos de obras, muebles y otros objetos. La situación es similar a la que hay en el polígono La Norieta, ubicado junto al Parque Empresarial, en cuyas calles se acumula basura y todo tipo de enseres. No obstante, la diferencia radica en que en este último espacio aún no hay ninguna empresa (sólo una del sector del automóvil pero aún no está en funcionamiento) y, además, la Policía Local ha precintado los accesos para evitar accidentes tras ser robadas las arquetas de las alcantarillas.

Sin embargo, en el polígono Guadalquivir son muchas las empras cercanas en activo que han visto como un carril cercano acumula escombros, sin que las limpiezas que se hacen cada cierto tiempo hagan efecto.Tan habitual es la práctica que en la zona hay un cartel del Ayuntamiento que recuerda que está “prohibido arrojar basuras y escombros bajo multa hasta 3.000 euros”, según consta textualmente. Aun así parece que son muchas las personas que se arriesgan a pagar esta sanción y optan por no pagar, por ejemplo, una cuba para obra, cuyo precio mínimo ronda los 90 euros si son pequeñas y unos 120, si se trata de cubas grandes.

Hay que recordar, que en numerosas ocasiones, el Ayuntamiento, a través de Medio Ambiente, ha insistido en la necesidad de depositar los restos de enseres y mobiliario, así como restos de obras menores realizadas en el hogar, en el Punto Limpio de la Zona Sur, ubicado en la avenida Alcalde Cantos Ropero del polígono industrial El Portal junto a la Rotonda del Balneario. Asimismo, en el caso de escombros de obra, se advierte que el límite diario es de 200 kilos al día, repartidos en sacos de diez kilos cada uno. Si se supera tal cantidad es necesario mostrar la licencia de obras conforme a normativa y en vigor. El Punto Limpio de Jerez es uno de los 1.700 fijos de los que cuenta España y su labor de clasificación se complementa con las aportaciones que se realizan a través de los Puntos Limpios móviles distribuidos por Jerez, cuya carga se traslada al fijo con tal cometido.