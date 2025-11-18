El escritor y docente jerezano Antonio Miguel Moreno Hidalgo publica 'Relatos para estimular la imaginación y la creatividad'

El escritor y docente jerezano Antonio Miguel Moreno Hidalgo acaba de publicar el que será su tercer libro, titulado 'Relatos para estimular la imaginación y la creatividad', una obra que busca sorprender al lector y potenciar su creatividad, que además contiene un anexo especial dedicado a la Literatura Experimental Disruptiva, un nuevo género literario y cultural del cual es creador.

Portada del nuevo libro.

El jerezano, considera que esta nueva obra es una "herramienta" muy útil especialmente para aquellas personas que buscan esa chispa necesaria para dar riendas sueltas a la imaginación que todos tenemos, y que es esencial para la creatividad. Una obra diseñada para los estudiantes, de todas las edades, para aquellos que hacen del aprendizaje continuo una forma de vida y experiencia vital.

El libro está de gira de presentaciones, pero habrá que esperar hasta principios del próximo año para que se celebre en la ciudad de Jerez. Además el libro apoya una causa solidaria, ya que parte de la recaudación que genere será destinada a la Asociación Española contra el Cáncer.