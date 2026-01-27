Un escritor jerezano desafía la era digital, vende su primera novela puerta a puerta y recupera la inversión en menos de una semana

En un tiempo en el que la promoción cultural parece depender casi en exclusiva de internet y las redes sociales, el escritor jerezano Jonás Coronilla Marín ha decidido ir a contracorriente. Su primera novela, 'Una estancia irreal' (Círculo Rojo), no se ha abierto camino gracias a algoritmos ni campañas digitales, sino a la vieja usanza: conversación tras conversación, de bar en bar, de puerta en puerta. El resultado ha sido sorprendente: en menos de dos semanas el autor ha recuperado íntegramente la inversión de edición, vendiendo él mismo los ejemplares y logrando que el boca a boca funcione como principal motor de difusión. Tanto es así que ya se han vendido libros en todas las provincias españolas, demostrando que el contacto humano sigue siendo una poderosa herramienta cultural.

Una novela sobre huir para volver

'Una estancia irreal' es una historia sobre crecer, atreverse a lo desconocido y aprender a echar de menos sin rendirse. Una novela que traslada al lector a Bari (Italia) para vivir un Erasmus tan fuera de lo común como profundamente real. Una aventura aparentemente absurda, contada con sencillez, sensibilidad y verdad. La obra no idealiza el viaje: lo hace cercano. Con una narrativa,casi confidencial, Jonás Coronilla logra que el lector sienta que el autor le habla al oído. Destaca además una crítica social tratada con ternura y honestidad, que invita no solo a disfrutar de la lectura, sino también a reflexionar.

“Esta novela tiene cinco años de trabajo y mucho corazón”, señala el autor, “ pero sobre todo está escrita desde mi forma de vivir: intentar hacer felices a los demás con historias cercanas, sin renunciar a los sueños ni a la ilusión, que tanta falta hace”.

Presentación oficial en Jerez

La presentación oficial de 'Una estancia irreal' tendrá lugar el 19 de febrero a las 19:30 horas, en el espacio Coworking CYEC – Cámara Oficial de Comercio de Jerez, calle Sevilla 15. El acto contará con la participación del poeta jerezano Julio Asencio Márquez, quien presentará al autor y a la obra. El evento incluirá lectura de fragmentos, mesa redonda y firma de ejemplares.

Jonás Coronilla Marín, un autor hecho a sí mismo

Nacido en Jerez de la Frontera el 6 de mayo de 1986, en el seno de una familia de clase obrera, Jonás Coronilla mostró desde pequeño una fuerte inquietud por la literatura. Desde 'Platero y yo' hasta los clásicos universales, su formación literaria ha estado marcada por la curiosidad, el pensamiento crítico y el compromiso social. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, compagina su labor como asesor jurídico con la escritura y la comunicación. Desde 2015 es también maestro de ceremonias en bodas civiles, una faceta en la que despliega su cercanía y vocación por conectar con las personas.

'Una estancia irreal' nace durante el confinamiento de 2020, cuando el autor rescata un antiguo diario de su experiencia Erasmus en Bari. Lo que comienza como una digitalización personal acaba convirtiéndose, tras seis borradores y años de trabajo, en una novela que reivindica la cultura, la igualdad de oportunidades y el valor de las experiencias que nos transforman.