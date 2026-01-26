Abre la convocatoria de Maravíllame, la Muestra Internacional de Cortos que la UCA organiza en Jerez

Una imagen de la segunda edición de Maravíllame celebrada el año pasado en 2025

La Universidad de Cádiz, a través de su Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del Campus de Jerez, tiene abierto el plazo de inscripción de la tercera edición de Maravíllame, la Muestra Internacional Universitaria de Cortometrajes, que se celebrará del 14 al 16 de abril de 2026 en Jerez de la Frontera.

Este evento académico y cultural se consolida como un espacio de encuentro entre el talento emergente y profesionales del sector audiovisual, con el objetivo de fomentar la cultura cinematográfica, facilitar el intercambio de conocimientos y fortalecer las redes entre estudiantes, docentes y expertos del cine a nivel nacional e internacional.

Cómo y hasta cuándo isncribirse en la tercera edición de Maravíllame

Las inscripciones para participar en Maravíllame permanecerán abiertas hasta el domingo 1 de marzo de 2026 a través de la plataforma FESTHOME, sin tasa de inscripción.

La organización anima a estudiantes y personal universitario de todo el mundo a inscribir sus trabajos de hasta 15 minutos de duración, presentados en diversos formatos y estilos, siempre enmarcados en la creatividad y el compromiso social.

Durante tres días, la programación de Maravíllame incluirá proyecciones de cortometrajes universitarios de ficción, documental, animación, género fantástico, terror, experimental y otras modalidades, dirigidos por alumnado y personal universitario.

Además de las proyecciones, el certamen ofrece actividades formativas como mesas redondas, masterclasses y conferencias impartidas por profesionales y docentes con amplia trayectoria en la industria audiovisual.

Premios incluidos en las tercera edición de Maravíllame

El certamen incluye un concurso internacional con premios en metálico y distinciones.

Se otorgarán 1.500 euros al mejor cortometraje de ficción y otros 1.500 euros al mejor cortometraje documental con compromiso social, así como 750 euros al mejor spot publicitario realizado por estudiantes de la Universidad de Cádiz.

Además, se reconocerán el mejor cortometraje de la alianza universitaria SEA-EU y el mejor cortometraje producido por servicios audiovisuales de universidades españolas, incentivando la calidad técnica y creativa de los proyectos participantes.

Está previsto que la muestra, como en ediciones anteriores, se desarrolle en diversos espacios de Jerez de la Frontera, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para la producción universitaria y la difusión de nuevos talentos cinematográficos.

Esta iniciativa contribuye no solo a la formación práctica del estudiantado, sino también a la construcción de un ecosistema audiovisual colaborativo entre universidades y profesionales.

Con esta iniciativa, la UCA reafirma su compromiso con la cultura, la innovación educativa y el apoyo a la proyección profesional de sus estudiantes, promoviendo un encuentro que aúna creación, reflexión y oportunidad para futuras generaciones de cineastas.

Más información, aquí.