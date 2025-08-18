Una escritora jerezana, premiada en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Guatemala

Días atrás se han dado a conocer los ganadores de los prestigiosos Juegos Florales Hispanoamericanos Quetzaltenango de Guatemala 2025. Entre los galardonados de esta edición se encuentra la escritora española María del Carmen González López (Jerez, 1975).

La jerezana ha obtenido el segundo premio de novela por su obra 'La Labradora de Sueños'. La autora suma este premio a la casi veintena de reconocimientos que ha logrado en la última década. María del Carmen González, especializada en literatura infantil y juvenil, acudió el año pasado como invitada a la FIL de Lima, una de las diez ferias de libro más prestigiosas del mundo.

En concreto, la Comisión Permanente ha anuncia por este orden a los ganadores oficiales del Certamen 2025:

POESIA

Primer Lugar. Autor: Janil Yumil Uc Tun. Obra: Río K’opte’ o Real cédula del siricote. Seudónimo: Dresde. Nacionalidad: Mexicano

Segundo Lugar. Autor: Carlos Francisco Gálvez Pérez. Obra: El Lenguaje de los Murciélagos. Seudónimo: Luis Pérez Miller. Nacionalidad: Salvadoreño

NOVELA

Primer Lugar. Autor: Juan Carlos Gómez Jaimes. Obra: Biografía del Dolor. Seudónimo: Irlanda. Nacionalidad: Colombiano

Segundo Lugar. Autor: M. Carmen González López. Obra: La Labradora de Sueños. Seudónimo: Nanai. Nacionalidad: Española

ENSAYO