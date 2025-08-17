Manuel Romero Bejarano: "El problema de la Inmaculada se está vendiendo como una cuestión religiosa, cuando es un atentado al patrimonio"

El historiador, escritor y experto en patrimonio Manuel Romero Bejarano (Jerez, 1973) hace un repaso por el patrimonio de la ciudad, a raíz de la polémica que ha generado la aprobación por parte del Ayuntamiento de la instalación en la plaza del Arroyo de un monumento a la Inmaculada, en un entorno afectado por un Bien de Interés Cultural (BIC). Un recorrido con el que quiere aportar su opinión como experto en la materia sobre qué se ha hecho por el patrimonio jerezano a lo largo de las últimas décadas y qué pasos se están dando de cara al futuro. Una entrevista a la que no le faltan sus apuntes refrescantes en estos días de intenso calor.

Pregunta.Usted escribió en 2009 en su libro 'De los orígenes a Pilar Sánchez. Breve historia de Jerez' (Remedios, 9) que Jerez iba a la deriva. ¿Qué rumbo ha tomado la ciudad desde entonces?

Respuesta.Han pasado 16 años y el panorama no es el mismo. Hay que tener en cuenta que la ciudad en el año 2009 estaba en plena crisis y la situación financiera del Ayuntamiento era desastrosa. Ahora no es que sea especialmente buena, pero algo ha mejorado. Y la ciudad, era una ciudad que se había basado en la construcción salvaje, que estaba totalmente en crisis, y además con el ayuntamiento de Pilar Sánchez, que ha sido la peor alcaldesa que ha tenido, no solo Jerez, yo creo que España, en mucho tiempo. Su gestión fue nefasta, aparte de que la situación económica era mala. Y, bueno, digamos que después de 16 años la ciudad parece que tiene otro tono en la economía, pero también es verdad que yo creo que hemos vuelto a caer en un error cíclico que es el negocio que funciona sólo apostar por él. Pasó con el vino, con la construcción y ahora, con el turismo. Cualquier vaivén en el turismo y en la hostelería, como pasó con el COVID, pues puede suponer una nueva crisis para la ciudad. Aparentemente, parece que se está apostando en un 90% por el turismo y por la hostelería, con las consecuencias que tiene eso, que lo estamos viendo en otras ciudades y que es un error.

P.Usted, como experto en patrimonio, ¿cree que se ha apostado o se está apostando por él?

R.No sería exacto decir que no se ha apoyado el patrimonio. En buena parte se ha maltratado, pero es un problema complejo. Yo creo que desde 2009 o desde antes... Yo acabé la carrera en el año 97 y en cuestiones de patrimonio esto era un erial, literalmente. En muchos sentidos se ha avanzado bastante: por ejemplo, en investigación. La investigación histórica vive un buen momento. Tenemos gente como David Caramazana, Bruno Escobar, Fernando Aroca, Fernando López, Jesús Caballero, etc., que han hecho que la investigación histórica avance bastante. Desde lo que se sabía en el año 97 a lo que se sabe hoy, ha sido un avance muy importante. Aquí, un ejemplo clásico, es que se repetía una y otra vez que la bodega de ‘La Concha’ era de Eiffel. Y al final, sabemos que en realidad fue diseñada en 1870 por el ingeniero británico Joseph Coogan, y eso se ha conseguido en estos años. Después, algo en que se ha avanzado mucho, y eso es muy bueno para el patrimonio, es en el conocimiento del patrimonio de la ciudad. Y ahí han tenido un papel muy importante los Centros de Adultos. Empezó el ‘Trece Rosas’, después ya se unieron ‘Aljibe’ y ‘Victoria Alba’. Cada año hay un número importante de personas, incluso hay listas de espera, que se forman en patrimonio local, algo que es muy importante, porque la ciudad vivía de espalda al patrimonio. Gente que no venía al centro nunca, que no se le ocurría entrar en una iglesia, en un museo. Y al estar en el colegio y al hacer visitas, lo han conocido, conocen el estado del patrimonio. Que la ciudadanía conozca al estado, los riesgos que tiene el patrimonio, pues esa obra ha sido importantísima. José Luis Maldonado, que fue quien empezó en el ‘Trece Rosas’, se merecería un reconocimiento.

R.Y, precisamente, con las rutas patrimoniales del Ayuntamiento, que se iniciaron hace unos 20 años, se generó un público que ya está a la vez generando una industria. Nosotros seguimos haciendo la ruta, pero ya hay empresas privadas que lo hacen.

P.En conservación de patrimonio, ¿podríamos poner como ejemplo positivo Riquelme?

R.Sí. Ha sido muy importante. El otro día me preguntaban qué era lo más importante de la restauración de Riquelme, y dije pues que haya empezado. Yo he ido mucho por San Mateo, porque allí tenía la droguería mi tío Agustín, viven allí todavía, mi tía Mari, y llevo yendo a San Mateo desde pequeño. Y yo siempre he visto el Palacio de Riquelme en ruinas. Y cuarenta proyectos maravillosos para restaurar Riquelme y nunca se hacía nada. Y eso era una auténtica vergüenza. En una ciudad como Jerez, como en cualquier ciudad, que eso, un edificio de propiedad municipal, estuviera cayéndose, que ahí entrara y saliera todo ‘quisqui’, que llegaran a robar columnas... Una auténtica vergüenza, ¿no? Y el que se haya restaurado, o por lo menos empezado, porque la primera fase está prácticamente terminada, ha sido muy importante para esta ciudad, además de la remodelación de la plaza, que ha sido un acierto. Esperemos que sigan las siguientes fases de Riquelme.

R.Y también que se estén rehabilitando muchos edificios de la zona, aunque la mayor parte son apartamentos turísticos, hoteles y no viviendas, y eso no es del todo bueno. Pero uno va ahora por la calle Juana de Dios Lacoste y no es el panorama que había hace 20 años.

P.¿Y ejemplos negativos?

R.Pues ha habido cosas que han sido sangrantes, como el asfaltado de Corredera, la Plaza de las Angustias y de la plaza Esteve, que eso es poner la pista de un aeropuerto en medio de la ciudad. Y eso fue un auténtico disparate. Y ahora, pues tenemos lo del monumento a la Inmaculada, que es otro disparate. Y además, con un problema añadido, que se está vendiendo a la opinión pública que esto es un asunto de un monumento religioso, de un símbolo religioso en la ciudad. Y no es un problema de un símbolo religioso, es un atentado contra el patrimonio. A ver, yo voy a misa los domingos, estoy en dos hermandades, salgo en Semana Santa, y las hermandades saben que conmigo pueden contar para lo que quieran. Pero yo estoy en contra del monumento a la Inmaculada porque es un disparate, no hay por dónde cogerlo.

P.¿Por qué está en contra?

R.Punto uno, es ilegal. Va contra una ley de patrimonio que protege un entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Palacio de Bertemati. Tiene precisamente una protección del entorno para evitar interferencias visuales con cosas como este monumento. El Arroyo había sido un vertedero prácticamente, donde estaban los curtidores, y en el siglo XVIII ayuda la obra de la Catedral con el reducto y demás, y la obra de Bertemati, que se hace como un frente para la plaza y se crea un entorno urbano barroco magnífico, que se conservaba hasta ahora en perfecto estado. La Delegación de Urbanismo, principalmente en los años 90, se dedicó a atacar directamente estos entornos urbanos. Ahí está Villapanés, que se lo cargaron con el monumento de Lola Flores; ahí está La Yedra, que se lo cargaron con el monumento de La Paquera... Y aquí parece que no aprendemos de nada. Vamos ahora a cargarnos Bertemati también con otro monumento.

R.Y después, la calidad del monumento, de la escultura, que está hecha por un escultor bastante discreto. Pero ya es que el pedestal y la ubicación, eso parece obra de un mono del Tempul. No tiene ningún sentido plantar esa virgen gigante encima de un pedestal enano, para la altura de la obra. Eso va a parecer Godzilla, que ataca a la gente en la plaza. No hay ningún sentido de la proporción. A mí me parece mentira que se haga eso.

R.Y desde el punto de vista ideológico, aquí estamos resucitando a un personaje que políticamente estaba muerto, Pedro Pacheco. Y aquí hay otro mito que es que las hermandades dan muchos votos a los partidos del Ayuntamiento, cosa que, si fuera cierta, Pedro Pacheco seguiría gobernando en esta ciudad porque le dio a las hermandades lo que pedían y lo que no pedían. Ahí tenemos el monumento a las cofradías, que también es otro regalito que nos dejó, en la Alameda Cristina; o las casas de hermandades, a cual más horrorosa. Entonces, aquí se piensan que por hacer este tipo de cosas, la gente de las cofradías se van a volver loca y van a votar a quien sea. Y eso no es, está demostrado, no es una suposición mía. La idea de la Inmaculada fue de Pacheco y el que tiró 400.000 euros a la basura fue él. Y claro, luego el Ayuntamiento dice que no tiene dinero, pues no lo tiene por cosas como esta.

P.¿Qué solución propone para la Inmaculada?

R.Lo más sensato sería colocarla en un espacio museístico de la ciudad y contar la historia: hemos llegado a la crisis financiera que tenemos por cosas como este monumento y que procuraremos no hacer más. O bien, ya que se quiere poner un monumento, ponerlo en su sitio que no afecte a ningún BIC ni a nada monumental. Yo no estoy en contra de que se le ponga un monumento a la Inmaculada, como si se lo ponen a la Pasionaria, pero en otro sitio, no en el Arroyo. Aquí tendría que intervenir la Junta de Andalucía por el entorno del BIC.

P.¿Cree usted que Jerez está sobrerrepresentada de símbolos religiosos, tal como apunta la Asociación Laicista de Jerez?

R.Yo tampoco creo que sea eso, pero también es verdad que hay mucha gente creyente, muchas hermandades, así que el sentimiento religioso está ahí y es normal que tenga su representación en las calles. Es verdad que no siempre se ha hecho con buen gusto estético o que se ha hecho a costa de la historia de la ciudad, cambiando nombres de calles por nombres de santos, que no me parece.

P.También ha sido muy criticada la propia comisión de patrimonio del Ayuntamiento que aprobó días atrás dicha instalación de la Inmaculada.

R.Lo que puedo decir es que yo he sido de la comisión de patrimonio y pedí la baja. En una comisión, donde los expertos en patrimonio son los que menos voz tienen, pues a mí no me va a venir a decir cosas uno que no tiene ni idea de patrimonio o que está buscando promocionar dentro del Ayuntamiento. Creo que de las peores cosas que le han pasado a Jerez desde el punto de vista patrimonial es que el Ayuntamiento asumiera las competencias de patrimonio, y se está demostrando, como pasó con el asfaltado de la Corredera y ahora con la Inmaculada. Mientras este panorama siga así, yo no volveré a la comisión.

P.De momento, los demás partidos políticos no han manifestado opinión respecto al monumento.

R.Curiosamente. Parece que todos le tienen miedo al voto de las hermandades cuando se ha demostrado que no influye. Las hermandades no votan en bloque. Cada uno es de su padre y de su madre.

P.¿Qué necesita ahora Jerez en cuanto a patrimonio?

R.Pues lo más urgente son ciertas partes de la Cartuja, como la fachada, en un proceso de ruina bastante acelerado; y la iglesia de San Marcos.

P.La ciudad está inmersa desde hace meses en actos de cara a la Candidatura a la Capitalidad de la Cultura 2031. ¿Qué supondría para Jerez conseguirla?

R.Sería muy bueno porque Jerez necesita una regeneración cultural importante y creo que se conseguiría con la Capitalidad. Sobre todo, porque lo que se tiende ahora con las capitalidades culturales es a que la ciudad participe. Quizás no sean grandes exposiciones y actuaciones, sino actividades muy participativas e inclusivas. Pero también te digo, que hay mucha competencia para conseguir la Capitalidad y el esfuerzo tiene que ser grande.

P.Una pregunta más refrescante, ¿cómo lleva el verano?

R.Pues muy bien. Ahora me voy a Francia de vacaciones y voy a conocer una cosa que llevaba mucho tiempo deseando: la Grande Chartreuse, la primera cartuja que fundó San Bruno.

P.Por último, recomiéndenos un libro para el verano, que no sea uno suyo.

R.Pues un libro magnífico: 'Cada uno de los días' (Tierra de Nadie) del sanluqueño Ignacio Arrabal. Escribe de maravilla. Es un autor local y hay que defender lo nuestro y más si lo hace bien. Cuando rascas te das cuenta de que hay jerezanos del mundo de la cultura que están destacando a todos los niveles y no sólo en Jerez. Tenemos un potencial cultural enorme.