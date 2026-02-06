La escritora Margarita Lozano, desalojada de La Barca: "Hay mucha incertidumbre, hemos dejado todo detrás"

La escritora jerezana Margarita Lozano es una de las personas que han sido desalojadas este jueves por la crecida del río Guadalete en el entorno de La Barca. "La verdad es que no sé cómo está mi casa desde que nos desalojaron ayer (por este jueves), a las cuatro y media de la tarde. Creo que a mi casa no ha llegado y es que vivo pegada al río, junto al Puente Chico, que lleva dos semanas cubierto", relata la autora, que se marchó hace dos años y medio de Jerez a la localidad barqueña para seguir escribiendo, pero ahora en la zona rural.

Lozano, que vive con su marido y dos perros, cuenta que en otras ocasiones que han desembalsado Bornos o Arcos, "cae agua, se llena el puente, pero no de esta manera. Vivimos en altura, pero el miedo ahora es que no se sabía con qué intensidad venía el caño de agua y al estar tan cerca... Más que por la cota, era por la fuerza del agua".

Planta superior de la vivienda de Margarita Lozano, con vistas al río.

Mientras llegaba o no el desalojo, Margarita ha ido inmortalizando cada jornada con su móvil. "Realmente, parecía que el agua no iba a llegar, pero por seguridad era mejor el desalojo. Ahora estamos con nuestros padres en Jerez que, de hecho, son vecinos. Por ahora estaremos fuera dos días y luego tenemos que llamar al 062 (Guardia Civil) para informarnos".

La autora reconoce su incertidumbre "porque no sé cómo está mi casa. Vale, no me han tenido que rescatar, pero he dejado todo detrás. Y aunque son cosas materiales, no deja de ser una incertidumbre, justo hoy, el día de mi cumpleaños. Hemos subido todo a la planta de arriba, lo que se podía subir, pero los electrodomésticos no". Lozano asegura que esta situación "no me quita las ganas de seguir viviendo donde vivo porque esto es algo puntual, que no pasa a menudo".