Espacio Abierto Jerez inaugura temporada con ‘Cuerpo Adentro’

Espacio Abierto Jerez inaugurará este jueves, 4 de septiembre, a las 20 horas, la exposición 'Cuerpo Adentro', de Indra Monrové . El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas. En el recorrido de la exposición, la autora nos invita a dejarnos sentir con lo que nos evocan las imágenes propone en esta exposición un juego-oráculo para el que ha contado con la colaboración de la escritora LauradeLuna.

En la exposición 'Cuerpo Adentro', las obras que se exponen forman parte de un trabajo muy personal e introspectivo que la autora viene realizando desde hace años en torno a imágenes que aparecen durante la observación meditativa. Estas imágenes se mueven fundamentalmente desde y hacia el cuerpo femenino. Y este cuerpo, vasija de creación, da a luz algo que, "como nada de lo que se pare, es solo suyo, sino de todos los seres, porque no somos sino con los otros y en la Naturaleza que nos cuida y protege".

En el conjunto de las obras expuestas se leen tres lenguajes diferenciados que se corresponden con tres técnicas distintas. Primeramente, tres dibujos realizados con técnica mixta (lápiz y barras de pigmento) y en mayor número, los grabados en linóleo y al aguafuerte, usándose en este último técnicas menos tóxicas que las del aguafuerte tradicional, concretamente la mordida de plancha de cobre con percloruro de hierro. Por propia coherencia con la temática y con su propia conciencia, la ética y la sostenibilidad de los procesos es muy tenida en cuenta por la artista. Es por ello que, el segundo tipo de grabado ha sido realizado con matrices de linóleo, compuesto de materiales naturales biodegradables. Todos los grabados están estampados con tintas ecológicas.

Indra Monrové (Jerez de la Frontera, 1985), es graduada en Psicología y licenciada en Bellas Artes con especialidad en Grabado y Diseño Gráfico. Es profesora de Dibujo, Pintura y Grabado en Moaré Taller de Arte y psicóloga en Afemen Salud Mental Cádiz. Durante años, ha colaborado como voluntaria con grupos de niños y adolescentes en riesgo de exclusión y realizado talleres para la promoción de la salud mental y la integración social a través del arte. En los últimos años también viene desarrollando talleres de grabado, creatividad, mindfulness y técnicas artísticas en colegios, institutos y en programas culturales promovidos por Diputación de Cádiz (Caleidoscópicas, Planeamos, Saberes Feministas). Además, ha impartido talleres de Arte y Mindfulness desde INICE (Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) y de Fotografía Consciente en la UCA (Universidad de Cádiz). También cuenta con una larga experiencia en Diseño Gráfico, en especial en ilustración y maquetación de libros, cartelería e infografías.

Su obra plástica apunta hacia el arte meditativo, entendiendo el proceso artístico como medio de conexión, comunicación, autoconocimiento, toma de conciencia y transformación.