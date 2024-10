Espacio Abierto Jerez: luminosidad, reconciliaciones y transparencias con Paqui García

Espacio Abierto Jerez albergará este viernes, 4 de octubre, a las 20 horas, la inauguración oficial de la exposición 'Cerámicas y Flores' de la artista plástica Paqui García, que ya se puede visitar hasta el 25 de octubre. El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Una de las obras de la autora.

Paqui García (Motril, 1965), granadina de nacimiento, jerezana de adopción, es pintora y escultora. "Dedicada al amplio abanico de las artes plásticas, por épocas, más entusiasmada en uno u otro aspecto de las distintas disciplinas. Enemiga de las modas, sobre todo en el arte, y amante de la diversidad y la experimentación, aunque centrada siempre en mi perspectiva personal sobre el ser humano y en su realidad más cotidiana", se describe la autora en su blog.

"Considero esta exposición -añade- como una reconciliación con aspectos de mi propia personalidad que aún no había abordado. 'Cerámicas y flores' es una serie de acuarelas en pequeño formato con una temática cercana y amable, todavía costumbrista, pero en la que el ser humano ya no es el protagonista inmediato; aunque para describir un jarrón hablemos de boca, cuello, cuerpo y brazos. Aun representando objetos, me gusta pensar que cada una de mis acuarelas proyecta su propia personalidad. También es significativa para mí la ejecución: trazos sueltos y frescos, resultado de una experimentación que se me antoja reflejo de seguridad, confianza y de ingravidez a la vez".

Dentro de la vida artística de Paqui García, hay que destacar su primera exposición individual, 'Se me olvidó la tortilla', de gran formato y realizada en acrílico. "Con ella intentaba plasmar el ambiente costumbrista y familiar de la playa, donde el colorido de sombrillas, sillas y neveras se convertían en protagonistas junto a la arena y la espuma del mar. Otra colección que también mencionaría cuando empecé con la acuarela es 'La figura humana'. Tengo que decir que me enamoré tanto de la técnica como del tema. La acuarela me daba la luminosidad y la transparencia que necesitaba y el desnudo se hacía más bello. 'La figura humana', una colección de la que estoy especialmente enamorada, hace una introspección relajada en el desnudo femenino, a la que traté de aportar originalidad y a la que la acuarela aporta la luminosidad, la sutileza y la transparencia que solo ella puede".

En el ámbito escultórico, Paqui destacaría su obra dedicada a la mujer trabajadora, "que se puede apreciar en la plaza Gran Capitán de Granada, mi tarasca particular, y la que se encuentra en la plaza Blas Infante de Maracena (Granada), un busto en bronce de este andaluz ilustre. Muy significativa para mí es la colección de cerámicas que creé aquí en Jerez, 'Animales de caza', en gres, donde cada animal me parece mostrar su alma con el movimiento y la impronta en la que se detienen".