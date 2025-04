Libros que dejan huella

Abril es, para los profesores de Lengua Castellana y Literatura, un mes muy especial. En torno al Día del Libro, nuestro colegio, La Salle Buen Pastor, celebra la que ya es su ‘semana grande’: la Semana del Libro. A través de propuestas ya consolidadas -como representaciones teatrales, encuentros con autores, la Feria del Libro, el tradicional concurso ‘Adivina la obra’ o la presentación del tercer volumen de Semillas Literarias, libro colectivo de relatos e ilustraciones- tratamos de fomentar entre nuestros estudiantes el interés por la lectura y la escritura, y despertar en ellos, también, la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Este año, además, madres y padres se suman a nuestro viaje lector, compartiendo esos libros que nunca cerraron del todo, porque dejaron su huella en quienes los leyeron:

Salvador Gutiérrez Galván nos recomienda Los cinco, de Enid Blyton, lectura apasionante. Las historias de estos hermanos nos llevan a lugares maravillosos repletos de emoción y aventura. Eran hazañas familiares, sencillas llenas de amor y ternura que tornaban en diversión cuando los cinco se encontraban en el pueblo de Jorgina, una de las protagonistas. Juntos encontraban tesoros, resolvían misterios o ayudaban a personas necesitadas.

La isla del tesoro, de R.L. Stevenson, libro de aventuras por antonomasia, como apunta Aranzazu Pariza López, lo tiene todo: intriga, sorpresa, y unos personajes con una moralidad más que dudosa. Un clásico que se debe leer, como muy tarde, en la adolescencia. Descubrir la gran historia que contienen sus páginas merece la pena.

Mercedes Fernández Ruiz recuerda La Pequeña Dorrit, de Charles Dickens, una niña que vive en prisión junto a su padre y que no tiene otra elección que la de realizar trabajos miserables fuera de la celda, a la que vuelve cada noche para dormir. Es en uno de esos trabajos donde, después de pasar por muchas vicisitudes, su vida empieza a cambiar. Amy Dorrit nos enseña cómo se puede conseguir más en la vida teniendo una buena disposición, que por pertenecer a una determinada clase social.

En Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, se narra el día a día de Tom, un chico huérfano que contempla el mundo de una manera muy diferente a como lo hacen los adultos, siempre junto a su fiel amigo Huckleberry Finn. Se trata de un libro muy recomendable, de fácil lectura, divertido y lleno de humor. En él se refleja el valor de la amistad y el respeto por encima de todo. Nos enseña que la constancia nos hace alcanzar todo lo que queramos, comenta María del Mar Florido Garat

Inés Amelia Olías de Lima nos habla de La historia interminable, de Michel Ende, una fantástica historia sobre el poder de la lectura y la imaginación que nos sumerge en un mundo de fantasía del que difícilmente querremos salir. Valores como el compromiso, la entrega, la amistad, hacen de esta obra, una historia muy enriquecedora que transporta, a cualquiera que se adentre entre sus páginas, a un mundo de fantasía y maravilla.

Mujercitas, de L.M. Alcott, fue uno de los primeros libros que leyó Miriam Rodríguez Chacón, lleno de enseñanzas, valores y lecciones que traspasan generaciones. Su lectura es muy agradable y nos introduce de lleno en su época e incluso nos podemos identificar con sus personajes. Sin duda un clásico de la literatura que se puede leer a cualquier edad.

El Prisionero de Zenda, de Anthony Hope, según Alfonso González Soto es una de las novelas de finales del s. XIX que representa todo lo romántico de un libro de aventuras. Todo es posible en esta historia, con villanos, princesas, héroes elegantes, un país inventado (Ruritania), y donde alguien parecido al rey vivirá todo tipo de peripecias inimaginables…

Y para terminar, libros que recordarán nuestros alumnos:

Reseñas de libros

Invisible.

Invisible

Autor: Eloy Moreno

Editorial: Nube de tinta

Invisible es un libro que habla del abuso escolar, es muy apropiado para niños entre doce y catorce años ya que da una lección muy buena enseñándonos a no intimidar a compañeros que veamos débiles, porque no sabemos por lo que estarán pasando.

Alumna: Carla Atanes Fernández. 6º de EPO

Historia de la tierra media: El libro de los cuentos perdidos 1

Historia de la tierra media: El libro de los cuentos perdidos 1

Autor: Christopher Tolkien

Editorial: Minotauro

En este libro el protagonista de la historia es Eriol, un marinero que viaja a Tol Eressëa, la isla solitaria donde habitan los elfos, en especial la raza de los Noldorin y los Eldar.. Esta obra es muy interesante, se la recomendaría a las personas que les apasiona la mitología de Tolkien y quieren aprender más sobre ella.

Alumno: Miguel F. Pérez Rodríguez. 1º ESO

Orgullo y prejuicio.

Orgullo y prejuicio

Autora: Jane Austen

Editorial: Austral

Cuando Charles Bingley, joven soltero y rico, aparece en un pueblo de la campiña inglesa, las familias vecinas de la alta sociedad se revolucionan…Es un libro que me encanta ya que muestra cómo las personas a veces juzgan a los demás solo por su apariencia o estatus. Me gusta mucho la protagonista, Elisabeth, porque es inteligente y no se deja influir por los demás.

Alumna: Ana Álvarez Isla. 3º de ESO

Harry Potter y la piedra filosofal.

Harry Potter y la piedra filosofal

Autora: JK Rowling

Editorial: Salamandra

Harry Potter y la piedra filosofal es una magnífica oportunidad de introducirse en el mundo mágico de J.K. Rowling. Con sus personajes entrañables y fantásticas aventuras, nos sumerge en la vida de Harry, un chico huérfano que descubre, en vísperas de su undécimo cumpleaños, su verdadera identidad de mago. Es una historia llena de amistad, misterio y amor.

Alumno: Alfonso González Busto. 1º Bachillerato

Anhelo.

Anhelo

Autora: Tracy Wolff

Editorial: Planeta

La saga juvenil Crave combina romance, misterio y fantasía en un entorno único y cautivador. Desde el primer momento, la historia te atrapa con su trama intrigante. Lo más importante de todo es que no te detengas en el primer libro.

Alumna: Laura Delgado Torrejón. 2º Bachillerato