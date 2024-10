Espacio Abierto Jerez: la pintura sin miedo de José María Rojas

Espacio Abierto Jerez albergará este jueves, 31 de octubre, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'La luz, el color y viceversa', de José María Rojas. Se podrá visitar hasta el 22 de noviembre. El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Rojas es un pintor autodidacta. "Pinté mi primer cuadro a los trece años. En mis principios admiraba a Modigliani, Picasso y, sobre todo a los impresionistas. Soy ya mayor, casi 73 años, con lo cual pienso que, con mucha ilusión, me queda como mucho un cuarto de vida. Siempre disfruté pintando y me aficioné pronto a la fotografía. En 1979, junto con varios amigos, fundamos la Agrupación Fotográfica Extremeña. De esa afición, en la actualidad, me queda mi pasión por la fotografía panorámica que hago con mi pequeño, pero siempre fiel, iPhone 5. Tuve también una época, sobre los 30 a 40 años, que realicé tapices de alto lizo con un buen nivel de aceptación.", relata el autor.

Siempre ha sentido una gran pasión por la pintura abstracta. "Mi trabajo es visceral, totalmente improvisado: es como el jazz, al que admiro. Me interesa mucho el encarte de la buena música con la pintura. Soy muy esquemático en mi trabajo: elijo siempre dos o tres colores y, con sus degradados, intento expresar mis sueños, a veces con pintura sólida, como sale del tubo, y a veces, con pintura fluida, diluida con agua si es acrílica, o con esencia de trementina si trabajo con óleo (cada vez con más frecuencia)".

Una obra de José María Rojas.

Utiliza también un medio que le proporcione textura. "Normalmente uso yeso, cemento, escayola, espuma de poliuretano…y añado collages, elementos que aportan más información a mi relato. A veces, en cambio, mi pintura se torna plana, minimal, elemental, dependiendo de mi situación anímica, de mi estado vital".

El pintor busca siempre "la armonía de mis emociones básicas, intentando poner orden en mi caos y, a veces, incluso, me interesa mostrar el caos mismo: intento así no engañar a nadie, ni siquiera a mí mismo.Confieso que me atraen las texturas y experimentar sobre ellas, sentirme libre, procurar no tener miedo, probar, y, si no funciona, pues… no pasa nada: se tapa el cuadro con blanco y… ¡volver a empezar!".

"Durante mi primera época -añade- mi preocupación era casi exclusivamente cromática, reduciéndose ésta, con la madurez, en una simplificación tendente al uso de valoraciones tonales, fundamentalmente a base de tonos ocres, tierras, blancos y negros, con profusión de texturas, tanto sólidas como fluidas. Prefiero trabajar los grandes formatos, aunque en mi situación, por limitaciones de espacio, realizo lo que puedo".

En la actualidad, José María reside en Jerez, procura pintar todos los días, caminar 8 kilómetros, "y seguir viviendo con ilusión lo que me quede de vida".