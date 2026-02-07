La borrasca Marta en Jerez: Horas con más previsión de lluvias este sábado
Meteorología prevé para esta tarde tormentas que podrían venir acompañadas de granizo.
No descarta la formación de tornados y mangas marinas.
La borrasca Marta en Jerez en directo
La borrasca Marta alcanzará este sábado la península, tras el debilitamiento de Leonardo, dejará aún más inestabilidad especialmente en el suroeste de Andalucía, ya castigada por acumulaciones de agua y ríos desbordados, como es el caso del Guadalete, en un día el viento seguirá soplando fuerte.
Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en Jerez de la Frontera y su campiña un aviso naranja por viento y dos amarillos por lluvias y tormentas.
El aviso naranja estará activo hasta las seis de la tarde por fuertes vientos de componente oeste con rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora. De seis de la tarde a nueve de la noche el aviso baja a amarillo por rachas de hasta 70 km/h.
En cuenta a los avisos por lluvias y tormentas, óestos inician su activación a las 15:00 horas y hasta medianoche por por precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas.
El aviso por tormentas es de peligro bajo aunque no se descartan que vengan acompañadas de granizo y sin descartar la formación de tornados y mangas marinas".
Previsión de las horas en las que más lloverá con la borrasca Marta en Jerez
Según la predicción de la Aemet por horas y publicada en su página web, el grueso de las lluvias se registrarán durante la próxima noche y la madrugada, con las siguientes cifras de agua acumulada:
De 13:00 a 14:00 horas: 0,4 mm
De 14:00 a 15:00 horas: 0,8 mm
De 15:00 a 16:00 horas: 2 mm
De 16:00 a 17:00 horas: 1 mm
De 17:00 a 18:00 horas: 0,2 mm
De 21:00 a 22:00 horas: 0,1 mm
De 23:00 a 00:00 horas: 0,7 mm
De 00:00 a 01:00 horas 0,1 mm
También te puede interesar
Lo último