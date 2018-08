La estación, un obstáculo para discapacitados

"La estación de Jerez no tiene la calidad que los discapacidad necesitamos", denuncia Nieves Díaz, una madrileña jubilada y residente en Jerez desde hace diez años, que padece fibromialgia y una discapacidad por rotura de los meniscos.

Nieves hace el mismo camino de todos los días y desde hace varias semanas antes de viajar en el tren hacia Cádiz, debe avisar a Renfe para que desvíen el tren del primer andén al segundo. Esto ocurre de forma intermitente desde hace años, sin embargo desde hace varias semanas de forma continua.

El primer problema son las averías de los ascensores de la estación, pero el gran obstáculo es la distancia que hay del andén al tren de cercanías, distancia que Nieves Díaz no puede hacer bien por su rotura de meniscos. "A veces cuando voy a Cádiz para ir a la playa, a presentaciones de libros... cada vez que vengo a coger el tren tengo que subir unos escalones, que no puedo subir por mis meniscos. He tenido que ir al hospital por subir esos escalones", explica. Los días en los que el ascensor no ha funcionado Atendo, que es un servicio gratuito de Atención y Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida que Renfe Operadora pone a disposición de los clientes del ferrocarril, utiliza un puente móvil que hay al final de la vía para así poder pasar a los siguientes andenes en caso de que no funcione el ascensor.

"Es un gran problema cuando está estropeado, si viene una mujer embarazada o con un carro de bebé o un discapacitado, no puede bajar ni subir las escaleras. Usar el puente que hay al final de la vía tiene consecuencias, puede venir un tren y los de Atendo no saben en que momento. Estás pasando por ahí y tomas ese riesgo", comenta Díaz.

El siguiente problema y el más grave viene a la hora de subir al tren. Cercanías siempre entra a la estación por el andén número uno y Nieves entra por la puerta de discapacitados en los que hay una rampa para facilitar la entrada a las personas con discapacidad. Pero el inconveniente surge cuando el andén no es lo suficientemente alto para que la rampa se quede a la misma altura y como consecuencia se queda un hueco enorme entre el andén y el tren, distancia que es imposible que los discapacitados puedan hacer sin ayuda. Por ello, Nieves debe llamar a Renfe todos los días que vaya a viajar en el Cercanías para que lo desvíen al andén número dos, que si esta a la altura correcta de la rampa de la puerta de discapacitados.

"Cuando voy a coger el tren tengo que avisar en el tren que voy y la hora, para que ellos lo desvíen al segundo andén", explica. Hay días en los que Renfe está desbordada y Atendo no responde al teléfono a Nieves cuando necesita que cambien de andén el tren. También hay días en los que el cercanías coincide con el tren para Madrid y debe esperar al siguiente tren para poder entrar correctamente por la puerta de discapacitados. Por ello, reclama una nueva alternativa para cambiar de andén sin tomar ningún riesgo y poder subir correctamente al tren sin miedo de hacerse daño. "Llevamos todo el mes así. Aquí no hay ninguna alternativa para los discapacidatos si el ascensor está averiado. En otras estaciones de la provincia hay unas escaleras mecánicas", cuenta. Díaz afirma que no se rendirá hasta que esto lo solucionen como es debido: "Recogeré firmas para solucionar estos problemas con la ayuda de la Asociación de Fibromialgia de Jerez (Afije)". Las averías ocasionales de los ascensores y la distancia entre trenes y andenes son las principales limitaciones para los discapacitados que quieren viajar desde la estación de tren de Jerez, tal como denuncia.