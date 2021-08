Las voces de la estafa de perros

Hace un año la protectora ‘No me abandones’ presentó una denuncia en Comisaría por suplantación de identidad. Era la primera vez en la vida de esta entidad que se debía enfrentar a una situación parecida y sentía “impotencia” ante esta situación. La presidenta de la protectora, Fátima González, señaló ese 12 de julio de 2020 que “se ha producido una suplantación de identidad por parte de un individuo que ha utilizado el nombre de ‘No me abandones’ para cometer un presunto delito de estafa a través de una simulación de adopción de perros”.

El pasado 8 de julio, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Sevilla a un hombre y una mujer de 40 y 32 años de edad como presuntos autores de los delitos de usurpación de estado civil y estafa continuada. Los detenidos simularon ser los responsables de una entidad de protección animal ficticia que ofertaba la adopción de cachorros de distintas razas de perro por las que solicitaban a las víctimas una cantidad económica a modo de señal en concepto de reserva y trámites administrativos irreales. En total han podido estafar más de 2.700 euros a 27 afectados de diferentes puntos de España.

Un año después, la presidenta de ‘No me abandones’ subraya que “aquel momento supuso mucho estrés y muchos problemas. Nos acusaban a nosotros, nos llamaban insultándonos, enfadados. Nuestra compañera Teresa les explicaba que no teníamos nada que ver con aquello, que nosotros no cobramos por dar un perro en adopción”. La protectora puso en contacto a algunos afectados para que la denuncia tuviera más fuerza. “A la Policía nosotros también llevamos pruebas, como datos, capturas de pantallas... Además, el delegado de Bienestar Animal, Rubén Pérez, se tomó muy en serio el problema, al igual que la Policía”, remarca la presidenta del colectivo.

Los estafadores hablaban con las familias a través de Whatsapp, le decían qué pienso debía comer, cuándo llegaría a la casa... Y una vez realizado el supuesto pago por el transporte, le decían que el “el peque ya va de camino”, ya no volvían a contestar.

Una de las estafadas es Ana, una mujer de Barcelona que lleva años padeciendo problemas de salud y buscaba un perro pequeño “no sólo como mascota, sino como terapia, puesto que tengo ansiedad y depresión”. “Apenas tengo fuerza en los brazos y buscamos en una página de compra y venta un caniche toy. Quería una hembra y esta protectora ficticia nos dijo que tenía un macho. Le comentamos que esperaríamos y a las semanas nos mandaron un mensaje. Nos dijeron que una familia de acogida tenía una hembra de caniche toy de pocos meses y por supuesto que dijimos que sí”, recuerda Ana.

En ese momento comenzó un cruce de mensajes de Whatsapp, “nos mandaban documentación y hasta un DNI que después nos enteramos de que era de otro de los estafados. No nos planteamos investigar en internet, siempre he pensado que la gente es buena. Sin embargo, en cuanto pagamos los gastos de transporte ya no nos cogían el teléfono”. Para Ana esta estafa le provocó “mucha frustración, que se sumó a mi depresión aguda. Mi hija comenzó a buscar en internet y nos enteramos de que había más gente estafada. Lo denuncié en los Mossos pero tengo que agradecer el gran trabajo que hizo la Policía de Jerez. Me he quedado alucinada de que alguien tan lejos se preocupara por mí. Me hirieron económicamente y emocionalmente, pero la implicación de la Policía de Jerez me hicieron sentir que aún hay gente buena”.

Desde la protectora ‘No me abandones’ remarcan que “nos llevamos una gran alegría cuando se desmanteló todo, aunque hace unas semanas volvimos a recibir una llamada de otra supuesta estafa... Sólo ha sido una, pero nos pone en alerta”.

El delegado de Bienestar Social, Rubén Pérez, recuerda que fue el 12 de junio de 2020 cuando recibió un correo denunciando la estafa de una supuesta protectora jerezana. “Nos pusimos en contacto con el señor que nos escribió, con ‘No me abandones’ y con la Policía Nacional. Eran muchas denuncias diseminadas por todo el país y desde Jerez se montó un gran caso con un resultado espectacular”, subraya Pérez.

“Hay que trasladar a la opinión pública de que es muy raro que haya cachorros de pura raza en las protectoras y antes de pagar nada hay que investigar. Aconsejo acudir a las asociaciones y entidades ya consolidadas y no caer en anuncios de páginas de internet”, remarca el delegado. Desde el Ayuntamiento ponen en valor el trabajo de las protectoras jerezanas que “son muy serias y están muy comprometidas. Nos preocupa que se manche la reputación que se han ganado con su trabajo”.