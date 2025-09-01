Estella del Marqués por fin cumplirá el sueño de recuperar su torre: "Forma parte de nuestra memoria colectiva"

Después de años de espera y de incertidumbre, la alegría vuelve a Estella del Marqués. La Entidad Local Autónoma de Estella del Marqués recuperará muy pronto su torre, el símbolo más representativo de su historia como núcleo de colonización. La antigua torre, demolida hace años, había dejado un vacío tanto en el paisaje como en el corazón de los vecinos y vecinas de Estella. Durante este tiempo, el Obispado prometió en varias ocasiones su reconstrucción, "pero nunca se han visto señales ni voluntad para cumplir con ese compromiso", afirman las autoridades de la ELA. Finalmente, ha sido la perseverancia del pueblo y el impulso de las instituciones locales y provinciales los que permitirán que la torre regrese.

El anuncio lo realizó el alcalde, Ricardo Sánchez Vega, en un momento muy especial: el acto de coronación de la corte de la Feria 2025, celebrado el pasado jueves, 28 de agosto. Entre emoción y aplausos, comunicó que la torre volverá a levantarse, esta vez en terreno municipal y gracias a la ayuda de la Diputación de Cádiz, lo que garantiza que el proyecto pueda hacerse realidad.

“Hoy puedo anunciar con gran orgullo que Estella del Marqués volverá a tener su torre. Una torre que no es un simple edificio, sino el corazón de nuestro pueblo, el punto de referencia que nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos. Para un pueblo de colonización como el nuestro, la torre representa mucho más que una construcción. Es un símbolo patrimonial e histórico fundamental, que forma parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad", afirma Sánchez Vega.

Y es que para los vecinos y vecinas de Estella, recuperarla significa "devolverle a Estella del Marqués su dignidad, su esencia y su historia". "Queremos que los más pequeños y pequeñas crezcan mirando a la torre como lo hicimos nosotros, que la sientan como suya, como el emblema que une a todos los vecinos y vecinas. Gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz y al esfuerzo de todos, muy pronto podremos ver de nuevo nuestra torre en pie, orgullosa y firme, como siempre debió estar", asgura.

Ya en 2018, Ricarda López y Rosa M. Toribio Ruizdefendía en este medio lo siguiente: "La iglesia de San Miguel debemos conservarla por ser un ejemplo de la arquitectura del Movimiento Moderno de Andalucía. Hoy luce desmochada, se ha tirado la torre campanario por amenazar ruina. Pero debemos exigir su rápida restauración por varias razones: la torre campanario forma parte del conjunto unitario del templo, sin ella pierde su sentido litúrgico y estético; es el edificio más monumental y simbólico del pueblo, obra singular del Movimiento Moderno del arquitecto Fernando Cavestany; la torre campanario es esencial en el skay-line de Estella del Marqués y es quizás una de las señas de identidad más importantes del poblado para sus habitantes".

La noticia ha sido recibida con gran ilusión por los habitantes de Estella, que desde hace tiempo reclamaban la recuperación de este emblema. Con la futura torre, Estella del Marqués volverá a lucir orgullosa el elemento que mejor representa su origen y su esencia.