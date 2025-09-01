La Corta dedica la Verbena 2025 a los enfermos de ELA: ‘Vivir valELA pena’

Con la llegada de septiembre, la barriada rural de La Corta celebra la Verbena 2025 en las instalaciones del campo de fútbol, el viernes 5 y el sábado día 6 de este mes, dedicada en esta ocasión a la ayuda a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) bajo el lema ‘Vivir valELA pena’. La programación completa contempla actos para todas las edades. No faltan las convivencias, los juegos tradicionales, concursos gastronómicos y una variada oferta musical.

El viernes 5 de septiembre dará comienzo la Verbena 2025, a las 21:00 horas, con la inauguración oficial y la coronación de reina, damas y misters. Este año han sido nombrados misters: Aitor Martínez García y Francisco Jesús Prieto. La reina infantil será esta verbena María Pereira Ortega y su primera dama, Triana Pereira Ortega. La reina juvenil este año es Alex Rodríguez Atalaya y la dama juvenil, Beatriz Atalaya Melgar.

Sobre las 21:30 horas de este primer día de verbena tendrá lugar la cena de las personas mayores. A continuación, se presentará la actuación de la Academia de Baile Tatiana Ruiz. Posteriormente, se celebrará un concurso de disfraces para a continuación comenzar las actuaciones musicales con el Gran Lolo y música DJ.

Cartel de la Verbena de La Corta 2025.

La segunda jornada de la Verbena 2025 de La Corta arrancará el sábado 6 de septiembre, a las 12:00 horas, con la fiesta del agua y una serie de juegos tradicionales. A continuación se han organizado los concursos de papas aliñás, salmorejo y gazpacho. Esta jornada matinal contará con la actuación de Carlos Alcaraz. Las actividades gastronómicas proseguirán con una degustación de arroz y el concurso de postres. La velada de tarde se animará con el cañón de espuma y más juego tradicionales.

La Verbena 2025 de La Corta vivirá su recta final, a partir de las 21:30 horas, con el concurso de play back y baile. Más tarde se presentará la actuación de Entre Bordones, a la que seguirá en el escenario María del Carmen Ortiz.