Euromillones pone en juego un bote de 250 millones de euros

Logotipo de Euromillones, el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado

EuroMillones pondrá en juego este martes, 19 de agosto, por segunda vez en su historia un bote de 250 millones de euros, la cantidad más elevada que el sorteo europeo puede ofrecer.

Este bote lleva acumulándose desde el pasado 20 de junio, cuando EuroMillones puso en juego su fondo garantizado de 17 millones de euros, que es la cantidad mínima que ofrece para un solo acertante de primera categoría.

A partir de ahí, al no haber aparecido acertantes de dicha categoría en ninguno de los sorteos celebrados hasta ahora, el bote ha ido incrementándose progresivamente.

250 millones de euros, el premio más alto que puede ofrecer Euromillones

El premio más alto que EuroMillones puede ofrecer es de 250 millones de euros. Esto ha ocurrido en dos ocasiones (ambas en lo que llevamos de año): la primera el 28 de marzo en Austria y la segunda el 17 de junio en Irlanda.

Dicha cantidad será la misma que el sorteo europeo entregue este martes si hay un único acertante de primera categoría (si hubiera varios, el premio se repartiría entre ellos a partes iguales). En caso contrario, es decir, si no apareciera ningún acertante de primera categoría,

EuroMillones mantendría el bote de 250 millones de euros durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos.

Si en el quinto sorteo volviera a darse la misma circunstancia, dicho importe pasaría a incrementar el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante.

El premio más cuantioso de Euromillones en España fue de 190 millones

Hasta ahora, el premio más cuantioso repartido por EuroMillones en España asciende a 190 millones de euros. Ocurrió el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, si el bote acumulado en esta ocasión correspondiera a un acertante de nuestro país, estaríamos hablando del mayor premio en la historia de España.

Además, todas las apuestas de EuroMillones validadas en nuestro país participan cada martes y viernes en el sorteo de El Millón, que ofrece un premio de 1 millón de euros que siempre toca.

Desde su lanzamiento en 2016, este juego ha hecho ya 794 millonarios en España, el último de ellos en Burriana (Castellón).

Cabe recordar también que, en lo que llevamos de año, el otro juego europeo de Loterías y Apuestas del Estado, EuroDreams, ha repartido en España cinco premios de primera categoría, dotados con 20.000 euros al mes durante 30 años. El último de ellos, el 2 de junio en Villabona (Gipuzkoa).