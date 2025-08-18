Jerez registró la temperatura más alta de España

Una pareja camina en la plaza del Arenal de Jrez con gorra y sombrero para protegerse del sol

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera registró este pasado domingo 17 de agosto de 2025 a las 14:30 horas de la tarde la temperatura más alta de toda España, con 45,8 grados.

En la página web de la Aemet se daba ayer el dato provisional de 45,4 grados centígrados alcanzados en Jerez; sin embargo hoy se ha confirmado que el termómetro se disparó aún más hasta los 45,8º, pasando a liderar la clasificación de municipios de España con el valor diurno más alto del citado domingo día 17.

Jerez bate dos récords en un día

A esta plusmarca de temperatura máxima más alta del país, hay que añadirle, que esos 45,8 grados centígrados cosechados ayer son otra marca histórica para la ciudad; ya que es el guarismo más alto contabilizado en Jerez en un mes de agosto.

El anterior balance databa de hace 22 años, en concreto, desde el 1 de agosto de 2003 cuando se alcanzaron los 45,1 grados

Diez municipios andaluces coparon el ránking nacional

Por otro lado, de las localidades más calurosas de España, diez corresponden a municipios de la comunidad autónoma de Andalucía.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la estación de la Aemet en el aeropuerto de Jerez fue la que marcó la temperatura más alta de toda España, con 45,8 grados.

Le han seguido los municipios

Carrión de los Céspedes, en Sevilla con 44,9

El Granado (Huelva), con 45,4

Montoro (Córdoba), con 45,3

Tomares (Sevilla), 45,3;

Morón de la Frontera (Sevilla), con 45,2

La Rambla (Córdoba), con 45,2

La Roda de Andalucía (Sevilla), 45,0

Sevilla Aeropuerto, con 44,9

San José del Valle (Cádiz), con 44,9

Carrión de los Céspedes (Sevilla), con 44,9.

Aviso naranja en todas las provincias andaluzas

Andalucía continúa con aviso en todas las provincias este lunes por la ola de calor que llegó a la península el pasado 3 de agosto. Ese lunes, que está previsto que sea el último día de la ola de calor, todas las provincias andaluzas están en alerta naranja por altas temperaturas y en capiales con Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla se superarán los 40 grados.

Se encuentran en aviso naranja diferentes comarcas en todas las provincias donde se esperan máximas de hasta 42 grados. Ante esta situación, las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba están en riesgo "extremo" de incendios y el resto de Andalucía comparten este nivel con el riesgo "muy alto", según informa el Infoca en sus redes sociales.