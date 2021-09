Un martes esperanzador: seis veces más de curados que de nuevos positivos

Si algo ha demostrado la pandemia es que no se puede bajar la guardia en ningún momento. Pero de momento, y mientras las estadísticas no indiquen lo contrario, los residentes en Jerez pueden respirar tranquilos una jornada más, en la que el riesgo de contagio se mantiene en niveles bajos.

Según el parte diario de la Consejería de Salud y Familias publicado este martes 21 de septiembre, la incidencia acumulada se mantiene estable en 31 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la misma tasa registrada la víspera.

Los datos del municipio jerezano en las últimas 24 horas son bastante moderados por no decir casi planos, pues no sufre variación alguna el número de fallecidos, cuyo total durante la crisis sanitaria se elevó a hasta 338 tras las dos víctimas mortales registradas el fin de semana. No hay que olvidar que en el presente mes de septiembre las muertes por Covid se han disparado hasta sumar 11 defunciones, más del doble que las registradas entre junio y agosto.

El informe sobre la evolución del coronavirus por municipios apenas refleja seis nuevos contagios en Jerez en las últimas 24 horas y ya son 19.642 los positivos confirmados desde el inicio de la pandemia.

Lo más destacable de la última jornada concierne al número de personas que han logrado superar la enfermedad, hasta 37 personas que han recibido el alta con las que el acumulado en el capítulo de curados asciende hasta los 18.896.

Sensible mejora en el distrito sanitario

Si la evolución del coronavirus viene marcada por la estabilidad en Jerez, en el distrito sanitario prosigue una clara tendencia a la baja que se materializa en una bajada de la incidencia acumulada de más de cinco puntos, situándose la tasa en 36,2 casos por cada 100.000 habitantes.

El área sanitaria que engloba a Jerez, Sanlúcar, Chipiona, Rota, Trebujena y San José del Valle únicamente registra los seis nuevos positivos detectados en el municipio jerezano.

El total de contagios confirmados en el distrito desde el inicio de la crisis es de 30.057, frente a los 28.808 curados, que en este caso suman 75 altas en las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos tampoco registra variación respecto al lunes, por lo que se mantiene en 434.