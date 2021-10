Exhibición de perros guía en la plaza del Arenal

Goliat y Lost encandilaron a los alumnos del Ciudad de Jerez, que esta mañana disfrutaron en la plaza del Arenal de la exhibición de la Fundación ONCE del Perro Guía, actividad enmarcada en la Semana de la ONCE, que bajo el lema 'Cononcenos' trata de acercar a la ciudadanía al trabajo de la organización a favor de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Y esta actividad en concreto mostraba el trabajo que se hace con los perros hasta convertirlos en guías de personas invidentes con una demostración práctica en la que, con antifaces para impedir la visión, participaron alumnos del colegio jerezano y hasta Rubén Pérez, delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección y Bienestar Animal.

Bajo un sol de justicia, los dos ejemplares de Labrador Retriever mostraron en un circuito habilitado con obstáculos -giros, escaleras, elevación simulando el borde de una acera, andamio y mesas y sillas- cómo trabajan, ayudan, acompañan y guían a personas invidentes. Técnicos de la Fundación ONCE explicaban a los presentes, a los alumnos del Ciudad de Jerez y más personas que se congregaron en el Arenal, el proceso de aprendizaje de los perros desde que son cachorros hasta que se adjudican a una persona invidente, luego mostraron en el circuito de obstáculos cómo reaccionan a cada dificultad para acabar con una demostración práctica a la que siguió la experiencia de Rubén Pérez y algunos alumnos con antifaz.

Se trata de empatizar con las personas invidentes y mostrar hasta qué punto un perro guía ayuda a la movilidad de estas personas. En Jerez hay siete perros guía -24 en toda la provincia- y una petición pendiente. La Fundación ONCE del Perro Guía tiene su única sede en Móstoles, donde se van seleccionando a los perros desde que son cachorros, pasando por la etapa con familias para que los animales sociabilicen con las personas para acabar con el adiestramiento específico para perro guía y su posterior destino.

Francisco Pérez, técnico de rehabilitación de la ONCE en Jerez, explica que la Fundación suele responder rápidamente a las peticiones de perro guía, que solo tienen un requisito: que la persona receptora haya estado dos o tres años moviéndose con bastón "porque si no saben orientarse mínimamente no van a saber dar instrucciones al perro". Pérez añade que un perro guía suele trabajar entre ocho y diez años antes de perder reflejos y pasar a ser perro de compañía y "lo normal es que la persona invidente que ha estado con uno repita y pida otro para repetir experiencia".

Y uno de los que probó esa experiencia de meterse en la piel de las personas invidentes con un antifaz que impedía la visión fue Rubén Pérez, concejal jerezano que tras completar el recorrido guiado por Goliat explicaba que "ha sido la primera vez que he hecho esta práctica, ayuda mucho a meterse en la piel de las personas invidentes, es increíble el entrenamiento que tienen estos perros y realmente, cuando no ves nada, son tus ojos. Sientes un apoyo muy fuerte y no puedo más que dar la enhorabuena a la Fundación ONCE por el trabajo que hacen para dar la máxima autonomía posible a las personas invidentes y por este entrenamiento, que es increíble, y por el cuidado que hacen de los animales. Miran y cuidan el bienestar de los perros y las perras y me gustaría lanzar un mensaje, porque estos perros guía, cuando tienen puesto el arnés, están trabajando; cuando no lo tienen pasan a modo sociable. Por tanto, recomendaría que no se interactuase con ellos cuando lleven el arnés aunque son muy sociables; cuando tienen puesto el arnés son los ojos de las personas invidentes y en esos momentos no se debe interactuar con ellos, ni saludarlos ni tocarlos, para no distraerlos porque necesitan esa concentración para servir de apoyo a las personas invidentes".

El delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad aprovechó para lanzar una petición de civismo a la ciudadanía: "El recorrido con el antifaz es una experiencia muy recomendable porque nos ayuda a empatizar con esa percepción que pueden tener las personas invidentes. Y aprovecharía para pedir que pensemos en estos peatones, que son tan vulnerables, cuando se incumplen normativas como la de vehículo de movilidad personal y se transita por una zona peatonal de forma totalmente indebida y sancionable, pero sobre todo cuidado con el peligro que se expone a personas que no van a tener la capacidad de reacción. Mi mensaje es que seamos conscientes tanto si vamos en vehículos de movilidad personal como en bicicleta, nunca hacerlo por las zonas peatonales, por favor tengamos en cuenta que hay una parte de la población con una vulnerabilidad muy seria a la hora de reaccionar".