La Semana de la ONCE en Jerez: fútbol sala, exhibición de perro guía, conciertos y visitas

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha presentado hoy junto al director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y la referente del Mayor del Consejo Territorial de la ONCE, Amalia Amezcua, la Semana de la ONCE, que en esta edición 2021 apuesta por abrirse más que nunca a la ciudad con el lema 'Cononcenos'.

Esta presentación, que ha contado con la presencia de la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha visibilizado la apertura de la ONCE a la ciudad, y su invitación a los jerezanos a conocer el trabajo de la organización a favor de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

La semana de la ONCE contará con con propuestas tan atractivas como un partido de fútbol sala inclusivo, este martes a las 19:30 horas, en el pabellón Ruiz-Mateos, en el que competirán el equipo de fútbol sala de la ONCE con el Xerez Deportivo FC, cuyos jugadores utilizarán gafas de simulación de diferentes enfermedades visuales para experimentar esta experiencia sensorial.

La plaza del Arenal acogerá el jueves 7 de octubre, a las 11:00 horas, una exhibición de la Fundación ONCE del Perro Guía, en el que participarán cachorros y adiestradores. Este mismo día y a las 20:30 horas, la Sala Compañía será escenario de la Gala de Talentos ONCE con la actuación de tres artistas solistas ciegos: Marina Rojas (canción lírica), Jesús Espiñeira (canción ligera), Tere Cobo (copla y flamenco) y el grupo de pop rock Mackenzie and Co., cuyo batería es ciego.

La Semana de la ONCE incluye visitas guiadas al Alcázar de Jerez y al Museo Arqueológico, y el viernes 8 de octubre culminará con un acto homenaje a los pensionistas de la ONCE de 2020.

En la presentación, la alcaldesa ha destacado que "en septiembre nos sentábamos con Cristino Ortuno y con Mila Rodríguez y nos comprometíamos a colaborar en todo lo que estuviera en nuestra mano para que la Semana de la ONCE de Andalucía fuera todo un éxito en nuestra ciudad", añadiendo que "a partir de hoy, la ONCE en Jerez va a desarrollar una programación que querían que llegara a toda la ciudad, que tuviera mucha difusión, que implicara a toda la ciudadanía. Una programación, en definitiva, que se diera la mano con Jerez".

La regidora ha reiterado su compromiso con el trabajo de la ONCE, señalando que "el objetivo último es que seamos capaces de construir una sociedad adaptada a las personas, una sociedad en la que rentabilicemos las capacidades de cada uno de nosotros, en la que todo el talento humano se ponga a disposición del crecimiento común".

Tanto Amalia Amezcua como Cristino Ortuno han expresado su satisfacción por poder abrir su semana de actividades a toda la ciudadanía, invitando a los jerezanos a sumarse a las propuestas. Amelia Amezcua ha felicitado especialmente al Ayuntamiento de Jerez por el trabajo que desarrolla desde el área del Mayor, incidiendo en la importancia de que las personas mayores continúen siendo protagonistas de la vida ciudadana. Por su parte, Cristino Ortuno ha destacado que "estamos en las calles, plazas y quioscos de Jerez todo el año gracias a la solidaridad de esta ciudad; qué menos que dedicar una semana a responder a ese compromiso mostrando cómo trabajamos".