Éxito del desfile de las 'Princesas Disney' en la barriada del Parque Atlántico de Jerez

Nela García con las participantes en el desfile de 'Princesas Disney' en la barriada del Parque Atlántico

El desfile de ‘Princesas Disney’ que recorrió el entorno de la barriada jerezana del Parque Atlántico este pasado lunes día 22 resultó ser "todo un éxito", seún explica el Ayuntamiento de Jerez en una nota de prensa.

El pasacalles llenó de "magia e ilusión" el Parque Atlántico ya que el público familiar pudo disfrutar del encanto de las 'Princesas Disney’ y los pequeños y pequeñas entregaron las cartas con sus mejores deseos a Papá Noel, quien estuvo acompañado por uno de sus elfos.

Entre los asistentes destacaron la delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Parque Atlántico (ACAT) y miembros de su junta directiva

En este contexto participativo y festivo, García ha recalcado que “esta iniciativa de dinamización pone en valor el comercio, las empresas de servicio y la hostelería que tiene el Parque Atlántico con establecimientos de confianza y personal autónomo que mantiene los negocios con esfuerzo y dedicación”.

Además, la delegada ha destacado que este tipo de actividades “impulsan la vida en los barrios y fomentan el contacto con el comercio de proximidad, favoreciendo al tejido económico, asociativo, empresarial y hostelero de la zona” y ha afirmado que por estos motivo “desde el gobierno municipal se apoyarán acciones en esta línea al amparo del ‘Plan municipal de subvenciones’ con el objetivo de generar una gestión política útil a los ciudadanos y ciudadanas y una utilización de los recursos públicos beneficiosa para dar visibilidad a los asociados de colectivos de comerciantes como es el caso de ACAT”.

Al mismo tiempo, la responsable municipal ha recordado que esta iniciativa comparte los objetivos planteados en la campaña de Comercio y Consumo que el Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha recientemente con mensajes que se pueden ver en varios autobuses urbanos bajo el título ‘Tú decides’: “En tu mano está, cuando tú decides qué compras o a quién le compras estás dando lugar a que de verdad haya vida en tu barrio”.