El ex ministro Jorge Fernández Díaz participa en un coloquio en Jerez sobre las apariciones de Garabandal

Este próximo jueves, 29 de enero, a las 20:00 horas, en el Auditorio San Juan Pablo II del Obispado de Jerez, tendrá lugar la conferencia-coloquio 'Garabandal: Lo difícil es no creer', organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP) de Jerez.

El acto contará con la participación de tres destacados conocedores de Garabandal: Elsa Martí Barceló, médico de familia, psicoterapeuta y precursora de la Iniciativa España con Garabandal; Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, ingeniero industrial y estudioso de las apariciones; y Román Martínez del Cerro, economista y testigo directo de los fenómenos. Los tres son coautores del libro 'Garabandal: Lo difícil es no creer'. Moderará el encuentro el P. Ignacio Gaztelu, consiliario de la ACdP de Jerez.

Los ponentes abordarán los fenómenos marianos que tuvieron lugar entre 1961 y 1965 en esta pequeña localidad del norte de España, donde cuatro niñas afirmaron haber tenido apariciones de la Virgen María.

Esta conferencia, que forma parte del ciclo anual de conferencias que organiza la Asociación Católica de Propagandistas en Jerez, representa una oportunidad única para conocer de primera mano, a través de expertos y testigos directos, uno de los episodios marianos más estudiados y debatidos del siglo XX, y formarse una opinión fundamentada sobre su naturaleza y significado.

La entrada es libre hasta completar el aforo. Más información: 699 93 28 52 (ACdP Jerez)

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) es una agrupación de fieles laicos unidos en su vocación de evangelizar la vida pública. Desde su creación en 1909, los miembros de la ACdP participan activamente en la sociedad, trabajando por hacer presente en todos los ámbitos el mensaje de Jesucristo y de la Iglesia.